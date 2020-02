సంపాదకీయం:  ‘నరేగా’ నిధుల్లో కోత!

సంపాదకీయం: భూమిలేని గ్రామీణ వ్యవసాయ కార్మికులకు ఆత్మబంధువుగా ఆత్మాభిమాన పరిరక్షకురాలుగా నిరూపించుకుంటున్న మహాత్మా గాంధీ జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధి హామీ పథకానికి (ఎంజిఎన్‌ఆర్‌ఇజిఎ నరేగా) ఈ ఏడాది బడ్జెట్ కేటాయింపు 13 శాతం తగ్గించడం మూలిగే నక్కను బండరాయితో మోదిన మాదిరి ఆందోళనకరమైన పరిణామం. అసలే వ్యవసాయ రంగం చతికిలపడిపోయింది. గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థ కుంగిపోయింది. ఈ పరిస్థితుల్లో గ్రామీణ పేదలకు వీలైనంత ఎక్కువ నగదు లభించేలా చూస్తే వారి కొనుగోలు శక్తి పడిపోకుండా ఉంటుంది. పోషకాహార లేమితో తీసుకుంటున్న వారి బిడ్డలకు అది లభించే అవకాశం పెరుగుతుంది. అందుకు అందుబాటులోని మంచి మార్గం గ్రామీణ ఉపాధి హామీ పథకమే. దీనిని గ్రహించి కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ ఈ పథకానికి బడ్జెట్‌లో కేటాయింపు పెంచుతారని చూసిన ఎదురు చూపు వ్యర్థమైపోయింది.

గత ఏడాది బడ్జెట్‌లో దీనికి రూ. 60 వేల కోట్లు కేటాయించిన కేంద్రం ఆ తర్వాత అదనంగా 11,002 కోట్లు ఇచ్చి ఆ మొత్తాన్ని రూ. 71,002 కోట్లకు పెంచింది. అప్పటికీ ఇప్పటికీ పెరిగిన ధరలను దృష్టిలో ఉంచుకుంటే 202021 బడ్జెట్‌లో కనీసం రూ. 81,000 కోట్లైనా కేటాయించి ఉండవలసింది. కాని రూ. 60,000 కోట్లకే పరిమితం చేశారు. ఈ పథకానికి నిధుల్లో 201617లో 29.1 శాతం ఆ తర్వాత సంవత్సరం 14.4 శాతం ఆ పై ఏడాది 12.1 శాతం కోత విధించారు. ముగియబోతున్న ఆర్థిక సంవత్సరం (20192020) లో మాత్రం 15 శాతం పెంచారు. ఇప్పుడు మళ్లీ కోత విధించారు. ఇప్పటికే ఈ పథకం కింద పనులు చేయించుకున్న కారికులకు చెల్లించవలసిన సొమ్మును కొన్ని రాష్ట్రాల్లో కొన్ని నెలలుగా ఇవ్వలేదని వార్తలు చెబుతున్నాయి. రాజస్థాన్‌లో గత అక్టోబర్ నెలాఖరు నుంచి నరేగా చెల్లింపులు బకాయి పడ్డాయని అవి రూ. 1950 కోట్ల మేరకు ఉంటాయని అందులో సామగ్రి ఖర్చు రూ. 1102 కోట్లు కాగా, కూలీ చెల్లింపులు రూ. 848 కోట్లని ఆ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి అశోక్ గెహ్లాట్ గత నెలాఖరులో ప్రధానికి విన్నవించుకున్నారు.

సాధారణంగా జనవరి, ఫిబ్రవరి, మార్చి నెలల్లో గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో వ్యవసాయ పనులు మందగిస్తాయని అప్పుడే ఈ పథకం పేదలను ఆదుకుంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అరకొర కేటాయింపులతో పథకం లక్షం నీరుగారుతుంది. ఈ పథకాన్ని యుపిఎ ప్రభుత్వం 2005లో ప్రత్యేక చట్టం ద్వారా ప్రవేశపెట్టింది. దీని కింద గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో భూమిలేని ప్రతి ఒక్క నిరుపేద వ్యవసాయ కార్మిక కుటుంబంలోని పని వయసు పెద్దలకు ఏడాదిలో 100 రోజులు పని కల్పిస్తారు. అయితే ఈ పథకం కింద వారికిస్తున్నది అక్కడ అమల్లో ఉన్న దిన కూలీ కంటే తక్కువేననే మాట వాస్తవం. అయినా పనులు లేనప్పుడు ఎంతో కొంత రాబడితో ఆదుకుంటున్న పథకంగా ఇది గ్రామీణ పేదల మన్ననలు పొందింది. అందుచేతనే ఆదిలో దీనిని విమర్శించిన బిజెపి పెద్దలు కేంద్రంలో అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత రద్దు చేయలేక కొనసాగిస్తున్నారు. దేశంలోని గ్రామీణ జనాభాలో సగాని కంటే ఎక్కువగా భూమిలేని పేద వ్యవసాయ కార్మికులే ఉన్నారు.

అంటే గ్రామీణ భారతానికి ఈ పథకం ఎంతటి ప్రాధాన్యమైనదో తెలుస్తోంది. 2011 12 సంవత్సరం నుంచి దేశంలో గ్రామీణ నిరుద్యోగం 8 శాతం పెరిగిందని ఏడాదిన్నర క్రితం జరిపిన కార్మిక శక్తి సర్వే నివేదిక కుండబద్దలు కొట్టినట్టు చెప్పింది. దేశం మొత్తం మీద గత 45 ఏళ్లల్లో ఎన్నడూ లేనంతగా నిరుద్యోగం పేట్రేగిపోయింది. ఏ నైపుణ్యమూ లేని గ్రామీణ పేదలకు శారీరక శ్రమ ఒక్కటే ఉపాధి మార్గం. ఈ పథకం అమల్లోకి రావడానికి ముందు స్థానిక పెత్తందార్ల దయా దాక్షిణ్యాల మీద వారి భూముల్లో పని చేసుకుంటూ బతుకుతూ వచ్చిన దళిత, వెనుకబడిన తరగతుల పేద వ్యవసాయ కార్మికులు ఇది వచ్చిన తర్వాత కొంత ఊపిరి పీల్చుకుంటున్నారు. సామాజిక ఉద్రిక్తతలు తలెత్తినప్పుడు తమ భూముల్లో పనులు చేయడానికి రానివ్వకుండా వెలివేస్తూ వచ్చిన పై వర్గాల ఆగ్రహం నుంచి రక్షాకవచంగా కూడా ఈ పథకం ఉపయోగపడుతున్నది.

అందుచేత ఎన్ని అవకతవకలున్నా గ్రామీణ పేదల పాలిటి వరంగానే ఈ పథకం పేరు తెచ్చుకున్నది. పేదలకు పనులు కల్పించడంతోపాటు సమాజ సంపదను పెంచడంలో కూడా ఇది గణనీయమైన పాత్ర పోషిస్తున్నది. గత ఏడాది మాదిరిగానే అదనపు నిధులు అవసరమైతే సంవత్సరాంతంలో సర్దుతామని కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ అధికారులు చెబుతున్నారు. వాస్తవానికి ఈ పథకం పని తీరును కూలంకషంగా సమీక్షించి అదనపు నిధుల అవసరం ఎక్కడ ఎంత మేరకు ఉంటుందో ఆ మేరకు వాటిని విడుదల చేసి గ్రామీణ పేదలను మరింతగా ఆదుకోవలసిన అవసరం ఉంది. అలాగే వారికి నైపుణ్యాలను కల్పించే వైపు దృష్టి సారించవలసి ఉంది.

