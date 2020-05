ముంబై: మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. రాష్ట్రంలో కరోనా కేసులు పేరుగుతున్న నేపథ్యంలో కంటైన్మెంట్ జోన్లలో మే 31 లాక్‌డౌన్ పొడిగిస్తూ ఆదివారం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. కేంద్ర పభుత్వ ప్రకటన వచ్చిన తర్వాత మినహాయింపులపై ఆలోచిస్తామని మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. దేశవ్యాప్తంగా మూడో విడుత లాక్‌డౌన్ నేటితో ముగిసిపోతున్న సంగతి తెలిసిందే. ఇప్పటికే మహారాష్ట్రలో కరోనా వైరస్ విలయతాండవం చేస్తుంది. కేసులు భారీగా పెరిగిపోతున్నాయి. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 30,706 మందికి కరోనా సోకింది. అందులో ప్రస్తుతం 22,483 మంది బాధితులు చికిత్స పొందుతున్నారు. ఇప్పటివరకు 7,088 మంది కరోనా మహమ్మారితో కోలుకున్నారు. 1,135మంది కోవిడ్ తో ప్రాణాలు కోల్పోయారు.

