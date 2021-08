అక్టోబర్ 14న ’మహాసముద్రం‘ విడుదల

హైదరాబాద్ : శర్వానంద్ – సిద్ధార్థ్ హీరోలు తెరకెక్కుతున్న తాజా సినిమా’మహా సముద్రం’. ఈ సినిమాలో అదితి రావు హైదరి, అను ఇమ్మాన్యుయేల్ హీరోయిన్స్‌గా నటిస్తున్నారు. ఇంటెన్స్ రొమాంటిక్ యాక్షన్ డ్రామాగా ఈ సినిమా రాబోతోంది. ఈ సినిమాను దసరాను పురస్కరించుకొని, అక్టోబర్ 14న విడుదల చేయనున్నట్టు నిర్మాతలు తెలిపారు. ఈ క్రమంలో ఓ మోషన్ పోస్టర్ కూడా విడుదల చేశారు. ఈ పోస్టర్‌లో శర్వానంద్ – సిద్ధార్థ్ ఒకరిపై ఒకరు తుపాకులు గురిపెట్టి సీరియస్ లుక్‌తో కనిపిస్తూ ఆకట్టుకున్నారు. ఈ సినిమాను ఎకె ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ బ్యానర్‌లో ప్రముఖ నిర్మాత అనిల్ సుంకర నిర్మిస్తున్నారు. ఈ సినిమాకు అజయ్ భూపతి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఈ సినిమా నుంచి ఇటీవల విడుదలైన పోస్టర్స్, ‘హే రంభ’ పాట ఆకట్టుకున్నాయి. ఎనిమిదేళ్ల తర్వాత సిద్ధార్థ్ ’మహాసముద్రం‘తో టాలీవుడ్ లోకి రీఎంట్రీ ఇస్తున్నారు. ఈ సినమాపై శర్వానంద్ తో పాటు సిద్ధార్థ్ భారీ ఆశలు పెట్టుకున్నారు.

