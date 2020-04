తెలంగాణ పోలీసులకు సెల్యూట్ చేసిన మహేష్ బాబు

మనతెలంగాణ/హైదరాబాద్: కరోనా మహమ్మారి వ్యాప్తిని అడ్డుకోవడానికి అలుపెరగని పోరాటం చేస్తున్న పోలీసులను సూపర్‌స్టార్ మహేష్ బాబు అభినందించాడు. అత్యంత క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో ప్రజలందరి జీవితాలను కాపాడేందుకు పోలీసులు పడుతున్న శ్రమ అనిర్వచనీయమని ప్రశంసించాడు. తెలంగాణ పోలీసులను ప్రశంసిస్తూ మహేష్ ట్వీట్ చేశాడు. కరోనాకు వ్యతిరేకంగా జరుగుతున్న పోరాటంలో అలుపెరగని పోరాటం చేస్తున్న తెలంగాణ పోలీసులకు హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. అత్యంత క్లిష్టమైన ఈ సమయంలో మీరు చేస్తున్న కృషి అసాధారణమైనది. ప్రజలు, దేశం పట్ల మీకున్న అంకితభావానికి సెల్యూట్ చేస్తున్నాను అంటూ మహేష్ ట్వీట్‌ చేశాడు.

I want to take this moment to wholeheartedly thank the Telangana police force for spearheading the battle against COVID-19. Their relentless hard work is absolutely outstanding. pic.twitter.com/RKFS5HgWsD

— Mahesh Babu (@urstrulyMahesh) April 9, 2020