హైదరాబాద్: టాలీవుడ్ సూపర్ స్టార్ కృష్ణ 77వ పుట్టినరోజు సందర్భంగా ప్రిన్స్ మహేష్ బాబు తన రాబోయే చిత్రం ‘సర్కారు వారి పాట’ నుంచి ఫస్ట్ లుక్ ను చిత్ర యూనిట్ ఆదివారం విడుదల చేసింది. పోస్టర్ ను చూస్తే మహేష్ ఈ చిత్రంలో విభిన్న రూపాల్లో కనిపించవచ్చని అనిపిస్తోంది. మహేష్ బాబు మెడపై రూపాయి నాణెం పచ్చబొట్టు ప్రేక్షకుల దృష్టిని ఆకర్షిస్తుంది. అట్లాగే చెవిపోగు, కొత్త హెయిర్‌ స్టైల్‌తో మహేశ్ ఈ లుక్ లో కనపడుతున్నాడు. సర్కారు వారి పాట సిన్మా మహేష్ బాబు కెరీర్ లో వచ్చే 27వ చిత్రం. గీతా గోవిందం ఫేమ్ పరశురామ్ ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఈ చిత్రం మైత్రి మూవీ మేకర్స్, జిఎంబి ఎంటర్టైన్మెంట్స్, 14 రీల్స్ ప్లస్ ఈ సినిమాల సంయుక్తంగా తెరకెక్కుతోంది.

