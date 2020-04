సొంత ఖర్చులతో పేదలను ఆదుకోవడానికి ముందుకొచ్చిన మానవతావాది

పలుచోట్ల నిత్యావసర వస్తువులు, ఆహారం, మందుల పంపిణీ

మనతెలంగాణ/హైదరాబాద్ : లాక్‌డౌన్ నేపథ్యంలో రాష్ట్రంతో పాటు విదేశాల్లో నివాసం ఉంటున్న తెలంగాణ వాసులను ఆదుకోవడానికి టిఆర్‌ఎస్ ఎన్నారై కో ఆర్డినేటర్ మహేశ్ బిగాల తనవంతు కృషి చేస్తున్నారు. మొదటి నుంచి ఆయన సేవ చేయడంలో ముందుంటారని ఆయన అభిమానులు, శ్రేయోభిలాషులు పేర్కొంటున్నారు. గతంలో విదేశాల్లో ఇబ్బందులు పడుతున్న తెలంగాణ వాసులను స్వరాష్ట్రానికి తీసుకురావడంలో ఆయన చురుకైన పాత్రను పోషిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం 40పైకి పైగా దేశాల్లో టిఆర్‌ఎస్ ఎన్నారై శాఖలుండగా అందరినీ సమన్వయం చేసుకుంటూ ఆయన పార్టీ పటిష్టతకు కృషి చేస్తున్నారు. ఉపాధి నిమిత్తం విదేశాల్లో ఉంటున్న తెలంగాణ వాసుల ఇబ్బందులను ఎప్పటికప్పుడు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్లడంతో పాటు ఎన్నారైల సమస్యలను పరిష్కారానికి ఆయన ఎనలేని కృషి చేస్తున్నారు.

పుట్టినరోజు వేడుకలు జరుపుకోవద్దని

ప్రతి సంవత్సరం మహేశ్ బిగాల పుట్టినరోజు ను అన్ని దేశాల్లో ఆయన అభిమానులు, పార్టీ కార్యకర్తలు ఘనంగా జరుపుకుంటారు. ఈ సారి కరోనా నేపథ్యంలో అన్ని దేశాలు లాక్‌డౌన్ ప్రకటించిన నేపథ్యంలో ఆయన పుట్టినరోజు వేడుకలను జరుపుకోవద్దని అభిమానులకు, కార్యకర్తలకు, శ్రేయోభిలాషులకు సూచించారు. ముఖ్యంగా లాక్‌డౌన్ కొనసాగుతున్న నేపథ్యంలో రాష్ట్రంతో పాటు విదేశాల్లో ఇబ్బందులు పడుతున్న దినసరి కూలీలు, కార్యకర్తలను ఆదుకోవాలని మహేశ్ బిగాల సంకల్పించారు. ఈ నేపథ్యంలో మన రాష్ట్రం తో పాటు విదేశాల్లో ఇబ్బందులు పడుతున్న వారిని గుర్తించి వారికి కావాల్సిన నిత్యావసర సరుకులతో పాటు మందులు, ఆహారాన్ని తన సొంత డబ్బులతో సమకూర్చుతూ ఆయన మానవత్వాన్ని చాటుకున్నారు.

లహరి వృద్ధ, అనాథ శరణాలయంలో

నగరానికి దూరంగా ఉన్న లహరి వృద్ధ, అనాథ శరణాలయం, మీర్జాల్‌గూడలోని సెయింట్ ఆంథోని రాబర్ట్ వృద్ధాశ్రమంలో ఉన్న వారికి నిత్యావసర వస్తువులు సకాలంలో అందక రోజువారీ ఆహారానికి ఇబ్బంది పడుతున్నారు. ఈవిషయం తెలిసిన వెంటనే బియ్యం, కందిపప్పు, వంటనూనె, రవ్వ, ఎండుమిర్చి, ఇతర వంట దినుసులు అందించి మహేశ్ బిగాల అందించారు.

ఐడిఏ బొల్లారంలో మందుల అందజేత

ఐడిఏ బొల్లారంలోని కెబిఆర్ కాలనీలోని ‘జైర్ సొసైటీ ఫర్ కేర్ ఫర్ స్పెషల్ చిల్డ్రన్’లోని ఉండే పిల్లలకు అత్యవసర మందులు దొరక్క ఇబ్బంది పడుతున్నారని తెలిసి ఆ మందులను మహేశ్ అందచేశారు.

సిఎం కెసిఆర్ పిలుపు మేరకు

సిఎం పిలుపుమేరకు నగరంలోని పలు బస్తీల్లో నిరుపేద కుటుంబాలకు నిత్యావసర సరుకులు (25 కిలోల బియ్యం, 2 కిలోల కందిపప్పు, కిలో నూనెతో పాటు ఇతర సరుకులు) ఇంటింటికీ వెళ్లి అందచేశారు. పంపిణీలో భాగంగా సామాజిక దూరాన్ని, ప్రభుత్వ సూచనలు పాటించి వాటిని మహేశ్ బిగాల అందచేశారు.

వేద విద్యార్థులకు చేయూత

వనస్థలిపురంలోని అనాథ శరణాలయం శ్రీ వివేకానంద విద్యావిహార్‌లోని విద్యార్థులకు నిత్యావసర సరుకులతో పాటు రెండు వారాలకు సరిపడా ఇతర వంట దినుసులను సైతం అందించారు. దీంతోపాటు అల్వాల్‌లోని వేద పాఠశాలలోని ఇబ్బందులకు గురవుతున్న వేద విద్యార్థుల గురించి తెలుసుకొని, వారికి కావలసిన సరుకులను మహేశ్ అందించారు.

వలస కూలీలకు భోజన ఏర్పాట్లు

జవహర్‌నగర్ ప్రాంతంలోని, మల్కారం గ్రామం వద్ద నున్న భవన నిర్మాణ వలస కూలీలకు భోజన ఏర్పాట్లు చేశారు. గచ్చిబౌలి, హఫీజ్‌పేట్, హెచ్‌ఎంటి స్వర్ణపురి కాలనీ, జంగడిగుళ్ల, మల్కారంలో పనులు కోల్పోయిన మహిళలు, చిన్న ఉద్యోగస్తులకు (25కిలోల బి య్యం, 2 కిలోల కందిపప్పు, కిలో నూనె, ఇత ర సరుకుల)ను వ్యక్తిగతంగా అందచేశారు.

పిలుపునకు స్పందించి ముందుకొచ్చిన వారికి అభినందన

మియపూర్ పరిసర ప్రాంతాల్లో జీవనోపాధి కోల్పోయిన దినసరి కూలీలు, మురికివాడల్లోని పిల్లలు, మహిళలకు, వీధి బిచ్చగాళ్లకు, ప్రతిరోజూ వేడి ఆహారాన్ని అందిస్తున్నారు. ఈ విధంగా ఈ లాక్‌డౌన్ ఉన్నన్నీ రోజుల్లో, సమాజంలోని వివిధ రంగాల ప్రజల ఇబ్బందులను తెలుసుకొని తనవంతు సహకారాన్ని అందిస్తూ మహేశ్ బిగాల తన నిబద్ధతని చాటుకు న్నారని ఆయన అభిమానులు పేర్కొంటున్నారు. రానున్న రోజుల్లో నిరుపేదలకు ఇబ్బంది కలగకుండా చూసుకుంటానని మహేశ్ పేర్కొన్నారు.

