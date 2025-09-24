Wednesday, September 24, 2025
Homeజిల్లాలుకరీంనగర్
కరీంనగర్తాజా వార్తలురాష్ట్ర వార్తలు

ఎరువుల సరఫరా బాధ్యత మహిళా సంఘాలకే..

4
- Advertisement -
- Advertisement -

రాష్ట్రంలో ఎరువుల సరఫరా బాధ్యత మహిళా సంఘాలకే అప్పగించే యోచనలో ప్రభుత్వం ఉందని మంత్రి సీతక్క తెలిపారు. కరీంనగర్ జిల్లా, తిమ్మాపూర్ మండలం, ఎల్‌ఎండి కాలనీలోని దుర్గాబాయి దేశ్‌ముఖ్ మహిళా, శిశు వికాస కేంద్రం (మహిళా ప్రాంగణం)లో బ్యూటీషియన్, టైలరింగ్, జ్యూట్ బ్యాగ్, ఆటో డ్రైవింగ్‌లో శిక్షణ పూర్తి చేసిన మహిళలకు సర్టిఫికెట్ల ప్రదానం, పోషణ మాస ఉత్సవం, బతుకమ్మ ఉత్సవాలకు మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్, మానకొండూరు ఎంఎల్‌ఎ కవ్వంపల్లి సత్యనారాయణతో కలిసి ఆమె హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా సీతక్క మాట్లాడుతూ.. గత ప్రభుత్వ పాలనలో శిథిలావస్థకు చేరిన మహిళా ప్రాంగణాలు ప్రస్తుతం మహిళలకు స్వయం ఉపాధి రంగాల్లో శిక్షణ ఇస్తూ కళకళలాడుతున్నాయని అన్నారు. రాష్ట్రంలో కోటి మంది మహిళలను కోటీశ్వరులను చేయాలని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌రెడ్డి సంకల్పించారని అన్నారు. ఇందులో భాగంగా మహిళల స్వయం ఉపాధి కోసం ఇప్పటికే రూ.27 వేల కోట్ల రూపాయల వడ్డీ లేని రుణం అందజేశామని తెలిపారు. శిధిలావస్థకు చేరిన రాష్ట్రంలోని పది మహిళా ప్రాంగణాలను

మళ్లీ శిక్షణకు సిద్ధం చేసి రూ.10 కోట్లు కేటాయించామని అన్నారు. ప్రభుత్వ సహకారంతో మహిళా సంఘాల సభ్యులు విజయవంతంగా పలు వ్యాపారాలు నిర్వహిస్తూ ఆర్థికంగా ఎదుగుతున్నారని అన్నారు. ప్రతి మహిళా సంఘంలో చేరి ప్రభుత్వం అందించే ప్రయోజనాలను సద్వినియోగం చేసుకోవాలని మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ సూచించారు. జిల్లాలో ప్రభుత్వ కార్యక్రమాలను విజయవంతంగా అమలు చేస్తూ జిల్లాను అభివృద్ధి పథంలో నడిపిస్తున్న కలెక్టర్, పోలీస్ కమిషనర్‌ను మంత్రి అభినందించారు. అభివృద్ధికి సలహా లు ఇవ్వాలని సూచించారు.మహిళలు అన్ని రంగాల్లోనూ అభివృద్ధి చెందాలిః మహిళా కోపరేటివ్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ ఛైర్‌పర్సన్ బండ్రు శోభారాణి మహిళా ప్రాంగణాల ద్వారా ఒకే తరహా శిక్షణలు కాకుండా మహిళలు అన్ని రంగాల్లోనూ అభివృద్ధి చెందాలని ఉద్దేశంతో విభిన్న రంగాల్లో శిక్షణ ఇస్తున్నామని రాష్ట్ర మహిళా కోపరేటివ్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ ఛైర్‌పర్సన్ బండ్రు శోభారాణి అన్నారు. ప్రాంగణాల శిక్షణ ద్వారా ఎక్కువ మంది మహిళలు స్వయం ఉపాధి సాధించడమే లక్ష్యమని తెలిపారు

.మహిళలు ఉన్నతంగా ముందుకుః మహిళా కమిషన్ చైర్‌పర్సన్ నేరెళ్ల శారద
ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన పథకాలు, కార్యక్రమాల ద్వారా మహిళలు ఉన్నతంగా ముందుకు వెళుతున్నారని మహిళా కమిషన్ ఛైర్‌పర్సన్ నేరెళ్ల శారద అన్నారు. రాష్ట్రంలో మహిళలపై నేరాలను పూర్తిగా నివారించాలని అన్నారు. తెలంగాణను జీరో క్రైమ్ రాష్ట్రంగా తీర్చిదిద్దాలని సూచించారు. జిల్లా కలెక్టర్ పమేలా సత్పతి మాట్లాడుతూ.. ప్రతి మహిళ స్వయంసమృ ద్ధి సాధించాలని అన్నారు. జిల్లా యంత్రాంగం అందిస్తున్న వివిధ శిక్షణలను సద్వినియోగం చేసుకొని ఆర్థిక సాధికారత సాధించాలని సూచించారు. మానకొండూరు శాసనసభ్యుడు కవ్వంపల్లి సత్యనారాయణ మాట్లాడుతూ.. మహిళలను కోటీశ్వరులు చేయాలన్న ముఖ్యమంత్రి ఉసంకల్పంతో ప్రభుత్వం అనేక పథకాలను ప్రవేశపెట్టిందని తెలిపారు. మహిళలు అన్ని రంగాల్లోనూ ముందుండాలని అన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో సుడా ఛైర్మన్ కోమటిరెడ్డి నరేందర్ రెడ్డి, మున్సిపల్ కమిషనర్ ప్రపుల్ దేశాయ్, పోలీస్ కమిషనర్ గౌస్ ఆలం, ఆర్‌డిఒ మహేశ్వర్, జిల్లా సంక్షేమ అధికారి సరస్వతి, ప్రాంగణం మేనేజర్ సుధారాణి తదితరులు పాల్గొన్నారు.

 

 

 

 

 

 

- Advertisement -
Previous article
లేహ్‌లో ఆందోళనలు హింసాత్మకం.. నలుగురి మృతి
Next article
హైకోర్టులో మస్క్ ‘ఎక్స్’కు చుక్కెదురు..

Related Articles

- Advertisement -

Latest News

వచ్చే ఏడాది నుంచి ఇంటర్ లో కొత్త సిలబస్

ఆరంభం అదిరినా.. చివర్లో తడబడిన భారత్.. బంగ్లా టార్గెట్ ఎంతంటే?

గ్రూప్ 1 మెయిన్స్ మెరిట్ లిస్ట్ రద్దుపై హైకోర్టు స్టే

ఇడి విచారణకు సోనూసూద్..

ఎన్ని కుట్రలు చేసిన బిజెపిని ఆపలేరు:రామచంద్రర్ రావు

పరిహారం ఇవ్వకుండానే పనులు

ఆ సినిమాపైనే రామ్ చరణ్ హీరోయిన్ ఆశలు..

టి20లో ర్యాంకింగ్స్‌లో భారత్ హవా..

నీట్‌లో 99.99 శాతం.. అడ్మిషన్ రోజే విద్యార్థి ఆత్మహత్య

బాసర గోదావరిలో పెరుగుతున్న నీటిమట్టం

హైకోర్టులో మస్క్ ‘ఎక్స్’కు చుక్కెదురు..

లేహ్‌లో ఆందోళనలు హింసాత్మకం.. నలుగురి మృతి

కీసర పరిధిలో కిడ్నాప్ కలకలం

భారత మహిళ జట్టుకు ఆ లక్ష్యం సరిపోదు: మాజీ క్రికెటర్

తెలుగుతల్లి ఫ్లైఓవర్‌కు.. తెలంగాణ తల్లి ఫ్లైఓవర్‌గా నామకరణం

రష్యా విమానాలను కూల్చేయాలి.. ట్రంప్ సంచలన వ్యాఖ్యలు

ముగింపు దశలో హఫీజ్‌పేట రైల్వే స్టేషన్ ఆధునీకరణ పనులు

భగ్గుమన్న లద్దాఖ్ … రాష్ట్ర హోదా కోసం ఆందోళనలు

నాయకులుగా మనమే విఫలం అయ్యాం: కెటిఆర్

సోషల్ మీడియా సంస్థలు కంటెంట్ ను నియంత్రించాలి: కర్ణాటక హైకోర్టు

సూపర్ 4: టాస్ గెలిచి బౌలింగ్ ఎంచుకున్న బంగ్లాదేశ్

దొంగస్వామి చైతన్యానంద సరస్వతి పై కేసు

ఆర్‌టిసిలో ఎఐ వినియోగం

‘గ్లోబల్ హెల్త్ కేర్ హబ్’ గా హైదరాబాద్

బౌలింగ్‌లో రాణించిన కెప్టెన్ ఆయుష్.. సిరీస్ మనదే

పహల్గామ్ ఎటాక్ కేసు.. ఉగ్రవాదులకు సహకించిన వ్యక్తి అరెస్ట్

హాస్టల్‌లో యువకుడి అనుమానస్పద మృతి

అప్పుడు మాట్లాడింది గుర్తు లేదా..? రెబాపై ఫ్యాన్స్ ఫైర్

‘ఒజి’కి పెద్ద షాక్.. అందుకు నో చెప్పిన హైకోర్టు

పెద్ద సంఖ్యలో లొంగిపోయిన మావోయిస్టులు.. వారిలో కొందరిపై భారీ రివార్డు

చెలరేగిన వైభవ్.. ఆసీస్‌ బౌలర్లను ఉతికేశాడు..

బుమ్రాకు విశ్రాంతి.. అతని స్థానం జట్టులో ఎవరొస్తారో?

నీట్ లో 99.9 శాతం మార్కులు… మెడిసిన్ చదవడం ఇష్టంలేక విద్యార్థి ఆత్మహత్య

ఆ విధంగా తలస్నానం చేస్తే పక్షవాతం వస్తుందా?

రేవంత్, ఉత్తమ్ అజ్ఞానంతో నల్లగొండ, రంగారెడ్డి, పాలమూరు ఏడారే: హరీష్ రావు

టిజిపిఎస్‌సికి ఊరట.. నియామకాలకు తొలగిన అడ్డంకి

మాస్కులు ధరించి ప్రియురాలి భర్తపై హత్యాయత్నం

రాజేంద్రనగర్ లో నడిరోడ్డుపై గొంతుకోసి హత్య?

చంద్రబాబుకు సిఐ శంకరయ్య లీగల్ నోటీసులు

షేక్ పేట్ లో పర్యటించిన మంత్రులు పొన్నం, వివేక్

© 2014 - 2023 Mana Telangana. All Rights Reserved.