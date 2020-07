విద్యాహక్కుపై మలాలా సంకలనం

న్యూఢిల్లీ: బాలికల విద్యాహక్కుపై మలాలా ఫండ్ సంకలనం చేసిన పుస్తకం 2021లో విడుదల అవుతుందని ప్రచురణకర్తలు వెల్లడించారు. ఈ పుస్తకంలో 25మంది సాహస బాలికల జీవిత గాథలుంటాయని ప్రచురణ సంస్థ హార్పర్ కొలిన్స్ ఇండియా తెలిపింది. జులై 12న మలాలా జన్మదినోత్సవం సందర్భంగా ఈ ప్రకటన చేస్తున్నట్టు పేర్కొన్నది. మలాలా జన్మదినాన్ని మలాలా డేగా ఐక్యరాజ్యసమితి ప్రకటించిన విషయం తెలిసిందే.

ఆయా దేశాల్లోని సామాజిక ఆంక్షల్ని ఎదిరిస్తూ విద్యాహక్కు కోసం పోరాడిన బాలికల అనుభవాలను ఈ సంకలనంలో పొందుపరచనున్నారు. ఇంకా టైటిల్ ఖరారుకాని ఈ పుస్తకానికి టెస్ థామస్ ఎడిటర్‌గా, అనన్యబోర్‌గోహెయిన్ కమిషనింగ్ ఎడిటర్‌గా వ్యవహరిస్తున్నారు. ఈ పుస్తకంలోని కథనాలు కేవలం నమ్మకాన్ని కలిగించడమేగాక విద్యను ఎలా పొందాలో కూడా తెలియజేస్తాయని అనన్య అన్నారు.

Malala Fund to compile on girls right to education