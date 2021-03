ఢిల్లీ : రాజ్య‌స‌భ‌లో ప్ర‌తిప‌క్ష నేతగా కాంగ్రెస్ అగ్రనాయకుడు మ‌ల్లికార్జున్ ఖ‌ర్గే ఎంపికయ్యారు. ఈ క్రమంలో ఆయన సోమవారం పదవీబాధ్యతలు స్వీకరించారు. ప్రతిపక్ష నేతగా ఎన్నికైన మల్లికార్జున్ ఖర్గేను రాజ్యసభ చైర్మన్ వెంకయ్య అభినందించారు. పరిపాలన అనుభవం ఉన్న నేతల్లో ఖర్గే ఒకరని వెంకయ్య తెలిపారు. ఇంతకాలం రాజ్యసభలో ప్రతిపక్ష నేతగా ఉన్న గులాం నబీ ఆజాద్ రాజ్యసభ సభ్యుడిగా పదవీకాలం మగియడంతో గత ఫిబ్రవరి15న పదవీ విరమణ చేశారు. ఈ క్రమంలోనే కాంగ్రెస్ అధిష్ఠానం ఖర్గేను రాజ్యసభలో ప్రతిపక్ష నేతగా ఎంపిక చేసింది.

