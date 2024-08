ఏకీకృత పింఛను పథకంపై కేంద్రంపై మండిపడ్డ కాంగ్రెస్

- Advertisement -

న్యూ ఢిల్లీ: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల కోసం కొత్త… యూనిఫైడ్ పెన్షన్ స్కీమ్ (UPS)కి కేంద్ర మంత్రివర్గం శనివారం ఆమోదం తెలిపింది, ఇది వారి సర్వీస్ యొక్క గత 12 నెలల సగటు జీతంలో 50 శాతం పెన్షన్‌గా హామీ ఇస్తుంది. కాగా ఏకీకృత పెన్షన్ స్కీమ్(యుపిఎస్) విషయంలో కాంగ్రెస్ ఆదివారం కేంద్ర ప్రభుత్వంపై మండిపడింది. యూపిఎస్‌లో ‘యూ’ అంటే మోదీ సర్కార్ ‘యూ టర్న్’ అని కాంగ్రెస్ విమర్శించింది. కేంద్ర ప్రభుత్వం శనివారమే సమీకృత పింఛను పథకాన్ని ప్రకటించిన తరుణంలో ప్రతిపక్ష పార్టీ ఈ వ్యంగ్య అస్త్రం సంధించింది. కేంద్ర మంత్రివర్గం ఈ పథకానికి ఆమోదం తెలిపింది ,ఇది 23 లక్షల మంది కేంద్ర ఉద్యోగులకు ప్రయోజనం చేకూరుస్తుంది. జనవరి 1, 2004 తర్వాత ప్రభుత్వ ఉద్యోగంలో చేరిన ఉద్యోగులు ‘యూనిఫైడ్ పెన్షన్ స్కీమ్’( UPS ) పథకం ప్రయోజనం పొందుతారు. యుపిఎస్ కింద, ఉద్యోగులకు జీతంలో 50 శాతానికి సమానమైన పింఛను పొందేలా చూడటం జరిగింది.

కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు సోషల్ మీడియా ప్లాట్‌ఫామ్ ‘ఎక్స్’ లో షేర్ చేసిన పోస్ట్‌ లో ‘మేము జవాబుదారీతనాన్ని కొనసాగిస్తాము , ఈ నిరంకుశ ప్రభుత్వం నుండి 140 కోట్ల మంది భారతీయులను కాపాడుతాము! కొత్త పెన్షన్ పథకం కనీసం 10 సంవత్సరాల సర్వీస్ తర్వాత పదవీ విరమణ చేసిన తర్వాత నెలకు కనీసం రూ. 10,000 పెన్షన్‌కు హామీ ఇస్తుందని మీకు తెలియజేద్దాం. UPS ద్వారా 23 లక్షల మంది కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ప్రయోజనం చేకూరుతుంది, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కూడా UPSని అమలు చేస్తే ఈ పథకం ద్వారా లబ్ది పొందుతున్న ఉద్యోగుల సంఖ్య 90 లక్షలకు పెరుగుతుంది’ అని పేర్కొన్నారు.

యుపిఎస్‌ను ప్రకటించిన కేంద్ర మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్, ‘ఉద్యోగి మరణిస్తే, అతని/ఆమె జీవిత భాగస్వామికి హామీ ఇవ్వబడిన కుటుంబ పెన్షన్ అందించబడుతుంది. ఇది కాకుండా, ద్రవ్యోల్బణం ప్రకారం కాలానుగుణంగా లెక్కించబడే పెన్షన్‌పై కూడా డియర్‌నెస్ రిలీఫ్ లభిస్తుంది. యపిఎస్‌లో ఉద్యోగుల వంతు 10 శాతం, ప్రభుత్వ వంతు 18.5 శాతం ఉంటుంది. పాత పెన్షన్ స్కీమ్ (OPS) అనేక ప్రతిపక్ష పాలిత రాష్ట్రాల్లో అమలు చేయబడింది. పాత పెన్షన్‌ విధానాన్ని అమలు చేయాలనే అంశం లోక్‌సభ ఎన్నికల్లో చర్చనీయాంశమైంది. ప్రజల ఆగ్రహాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకున్న ప్రభుత్వం ఎన్‌పిఎస్‌కు బదులుగా యుపిఎస్‌ను అమలు చేయాలని నిర్ణయించింది. OPS ఆర్థికంగా నిలకడగా ఉండదు, ఎందుకంటే ఇది వంతు పెట్టుబడి కాదు, ప్రభుత్వ ఖజానాపై భారం పడుతుంది’ అని తెలిపారు.

The ‘U’ in UPS stands for Modi Govt’s U turns!

Post June 4, the power of the people has prevailed over the arrogance of power of the Prime Minister.

— Rollback in the budget regarding Long Term Capital Gain / Indexation

— Sending Waqf Bill to JPC

— Rollback of Broadcast… pic.twitter.com/DJbDoEyl6g

— Mallikarjun Kharge (@kharge) August 25, 2024