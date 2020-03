ఇది ఢిల్లీ కాదు.. ఇక్కడ మీ ఆటలు సాగవు

కోల్‌కతా: ఈశాన్య ఢిల్లీలో 46 మందిని బలిగొన్న హింసాకాండకు కేంద్రానిదే బాధ్యతని పశ్చిమ బెంగాల్ ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ నిందించారు. ఢిల్లీలో జరిగిన హింసాకాండ పక్కా పథకం ప్రకారం జరిగిన మారణకాండ అని తన దృష్టికి వచ్చిందని సోమవారం నాడిక్క టిఎంసి కారక్రమంలో మాట్లాడుతూ ఆమె అన్నారు. మారణకాండకు ముందుగానే పథకం వేసి ఆ తర్వాత దీన్ని అల్లర్లుగా చూపారన్న విషయం తనకు కొందరి ద్వారా తెలిసిందని, ఢిల్లీ పోలీసులు, సిఆర్‌పిఎఫ్, సిఐఎస్‌ఎఫ్ బలగాలు ఉన్నప్పటికీ ఎవరూ అడ్డుకోలేదని ఆమె ఆరోపించారు.

ఇంత జరిగినా బిజెపి క్షమాపణ చెప్పకపోవడం సిగ్గుచేటని ఆమె విమర్శించారు. కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షా ఆదివారం కోల్‌కతా వచ్చినపుడు కొందరు గోలీ మారో అంటూ నినాదాలు చేయడాన్ని ఆమె ఖండించారు. ఇవి రెచ్చగొట్టే నినాదాలని, ఇవి చట్టవిరుద్ధమని ఆమె అన్నారు. ఆ నినాదాలు చేసినవారిని శిక్షిస్తామని ఆమె స్పష్టం చేశారు. గోలీ మారో నినాదాలు చేయడానికి ఇది ఢిల్లీ కాదని, కోల్‌కతా అన్న విషయం గుర్తుంచుకోవాలని ఆమె హెచ్చరించారు. ఒక్క వ్యక్తిని వదిలిపెడితే మరింతమంది రెచ్చిపోతారని ఆమె వ్యాఖ్యానించారు. బెంగాల్‌లో శాంతి భద్రతల గురించి మాట్లాడేవారు ఢిల్లీ ఘర్షణలకు ముందు రెచ్చగొట్టే ఉపన్యాసాలు చేసిన బిజెపి నాయకుడిని ఎందుకు అరెస్టు చేయలేదో చెప్పాలని ఆమె నిలదీశారు.

నిన్న ఇక్కడ కూడా అదే పని చేశారని, వారిని నేడు అరెస్టు చేశామని ముఖ్యమంత్రి చెప్పారు. ఎవరు దేశద్రోహో నిర్ణయించాల్సింది ప్రజలని, మీరు కాదని ఆమె బిజెపి నాయకులను ఉద్దేశించి వ్యాఖ్యానించారు. ఢిల్లీ అల్లర్ల బాధితుల కోసం నిధులు సమీకరించాల్సిందిగా ఆమె టిఎంసి కార్యకర్యలకు పిలుపునిచ్చారు. అల్లర్లలో మృతిచెందిన వారికి సంతాపసూచకంగా ఒక నిమిషం మౌనాన్ని ఆమె పాటించారు. బిజెపి ఢిల్లీ విభాగం చర్యను ఖండిస్తూ ర్యాలీలు నిర్వహించాలని కూడా ఆమె టిఎంసి శ్రేణులకు పిలుపునిచ్చారు.

Mamata Banerjee condemns Goli Maro slogan, This is not Delhi but Kolkata, she warns BJP leaders