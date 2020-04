కోల్ కత్తా: ప్రపంచాన్ని కరోనా వైరస్ వణికిస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో దేశ ప్రధాని నరేంద్రమోడీ ఏప్రిల్ 5 ఆదివారం రాత్రి 9గంటలకు ఇళ్లల్లోని లైట్స్ బంద్ చేసి దీపాలు, కొవ్వొత్తులు, మొబైల్‌లలో ఫ్లాష్‌ లైట్లను తొమ్మిది నిమిషాలు వెలిగించాలని ప్రజలకు పిలుపునిచ్చారు. ప్రధాని ‘లైట్ దియా’ పిలుపుపై బెంగాల్ ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ వ్యంగ్యంగా స్పందించారు. మోడీ పిలుపును ఆమె వ్యక్తిగత విషయంగా పేర్కొన్నారు. మీడియా ప్రతినిధులు అడిగిన ప్రశ్నలకు మమత బదులిస్తూ… ఆయన మీకు చెప్పాడు.. మీరు చెయ్యండి. నన్నెందుకు దాని గురించి అడుగుతున్నారు. నేనేం చేయగలనో నేను చెబుతా.. మోడీ ఏం చేయగలరో ఆయన చెబుతాడు. నేనుందుకు ఇతరుల విషయాల్లో తలదూర్చాలి. కరోనా వైరస్ ను అడ్డుకోమంటారా లేదా రాజకీయాలు చేయమంటారా.. ప్రధాని మోడీ చెప్పింది మంచిదనిపిస్తే మీరు చేయండి. ఆ టైంలో నాకు నిద్రొస్తే నిద్రపోతానని మమతా బెనర్జీ పేర్కొన్నారు.

Mamata Banerjee said I Will Sleep if I Feel Like