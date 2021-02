రంగారెడ్డి: జిల్లాలోని మీర్ పేటలో ఓ యువతిపై గొడ్డలితో దాడి జరిగింది. రాహుల్ గౌడ్ అనే వ్యక్తి యువతిపై గొడ్డలితో దాడి చేశాడు. ఈ దాడిలో బాధితురాలికి తీవ్రగాయాలయ్యాయి. పరిస్థితి విషమించడంతో ఆమెను ఆస్పత్రికి తరలించారు. గతంలో రాహల్ పై యువతి వేధింపుల కేసు పెట్టింది. యువతి ఫిర్యాదుతో రాహుల్ కు జైలు శిక్ష పడింది. ఇటీవలే రాహుల్ గౌడ్ జైలు నుంచి విడుదలయ్యాడు. జైలుకు పంపిందన్న కక్షతో యువతిపై గొడ్డలితో దాడి చేశాడు. ఈ సంఘటన గుర్రంగూడ టీచర్స్ కాలనీలో చోటుచేసుకుంది. స్థానికుల సమాచారంతో ఘటనాస్థలికి చేరుకున్న పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

Man attacked young woman sent to jail with an Axe