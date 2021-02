చిట్టీల పేరుతో మోసం

రూ.2 కోట్లకు టోపీ

నల్లగొండ జిల్లా, మునుగోడ మండలంలో బాధితుల నిరసన

మనతెలంగాణ/మునుగోడు : చిట్టీల పేరుతో ఘరానా మోసానికి పాల్పడిన సంఘటన ఇటీవల మండలంలో వెలుగుచూసింది. మండల కేంద్రానికి చెందిన ఓ వ్యక్తి గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా చిట్టీల వ్యాపారంతో పాటు, ప్రైవేటు ఫైనాన్స్ నడిపిస్తూ భారీగా నగదు వసూలు చేసినట్లు తెలుస్తోంది. నమ్మకంగా ఉండటంతో చిట్టీలు వేయడంతో పాటు, కొందరు వ్యక్తిగతంగా అప్పులు కూడా ఇచ్చినట్లుగా సమాచారం. కాగా గత కొంతకాలం గా ఎత్తిన చిట్టీ డబ్బులివ్వకపోవడంతో పా టు, తీసుకున్న అప్పులు కూడా చెల్లించకపోవడంతో విసుగు చెంది జిల్లా ఎస్పీకి ఫిర్యాదు చే శారు. స్పందించిన ఎస్పీ న్యాయం చేస్తామని హామీనిచ్చినట్లు సమాచారం. కాగా ఆదివారం బాధితులు మునుగోడు పోలీస్‌స్టేషన్‌కు భారీస్థాయిలో తరలివచ్చారు. తమకు న్యాయం చేయాలని స్థానిక పోలీసు అధికారులకు విజ్ఞప్తి చేశారు. కేసు విచారిస్తున్నామని, బాధితులకు తగున్యాయం చేస్తామని ఎస్సై రజనికర్ బాధితులకు హామీనిచ్చారు. చిట్టీ లతో రూ.5 కోట్లకు పైగా వ సూలు చేసినట్లు గుసగుసలు వినిపిస్తున్నాయి.

