కోవిడ్ మృతదేహాన్నినదిలో పడేస్తున్న వీడియో వైరల్..

లక్నో: ఉత్త‌ర‌ప్ర‌దేశ్‌లో కోవిడ్ మృతదేహాలను నదిలో పడేస్తున్న ఘటనలు ఇంకా జరుగుతూనే ఉన్నాయి. తాజాగా ఇలాంటి ఘటనే మరోసారి చోటుచేసుకుంది. కోవిడ్ మృతదేహాన్ని నదిలో పడేస్తున్న ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో ఒకటి సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారింది. ఈ ఘటన మే 28న బ‌ల్‌రామ్‌పూర్ జిల్లాలో చోటుచేసుకుంది. పీపీఈ కిట్ వేసుకున్న ఓ వ్యక్తి, మరో వ్యక్తి సాయంతో కోవిడ్ మృతదేహాన్ని జిల్లాలోని కొత్వాలి ప్రాంతంలో బ్రిడ్జిపై నుంచి రాప్తి నదిలో పడేస్తున్న వీడియో వెలుగు చూసింది. బ్రిడ్డిపై వాహ‌నాలు తిరుగుతున్న స‌మ‌యంలో జరిగిన ఈ ఘటనను ఓ వ్యక్తి వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేయడంతో వైరల్ అయ్యింది. దీంతో ఈ ఘటనకు పాల్పడిన వ్యక్తిని గుర్తించినట్లు బ‌ల్‌రామ్‌పూర్ చీఫ్ మెడిక‌ల్ ఆఫీస‌ర్ తెలిపారు. ఈ ఘటనపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు. కాగా, రెండు వారాల క్రితం బిహార్, ఉత్తర్ ప్రదేశ్ రాష్ట్రాల్లోని నదుల్లో వంద‌ల సంఖ్య‌లో కోవిడ్ మృతదేహాలు తేలుతూ క‌నిపించిన దృశ్యాలు షాక్‌కు గురి చేసిన విషయం తెలిసిందే.

#India | A man in a PPE suit was caught on camera throwing a body into Rapti river in #UttarPradesh.

The body was of a Covid positive patient who lost his life on May 28. pic.twitter.com/P49GzBZv5j

