మద్యం మత్తులో స్నేహితుడి హత్య..

మనతెలంగాణ/హైదరాబాద్: మద్యం మత్తులో మాటామాటా పెరగడంతో హాకీ కర్రలు, కత్తులతో దాడి చేసి హత్య చేసిన సంఘటన ఆసిఫ్‌నగర్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో ఆదివారం రాత్రి చోటుచేసుకుంది. పోలీసుల కథనం ప్రకారం.. శ్రవణ్(25) అతడి స్నేహితులు ఆదివారం రాత్రి మద్యం సేవించారు. ఈ క్రమంలో స్నేహితుల మధ్య గొడవలు రావడంతో ఘర్షణ జరిగింది. దీంతో అందరూ కలిసి శ్రవణ్‌ను హాకీ కర్రలు, కత్తులతో దాడి చేసి హత్య చేశారు. మద్యం మత్తులో తమ కుమారుడిని అతడి స్నేహితులు హత్య చేశారని కుటుంబ సభ్యులు ఆరోపిస్తున్నారు. సంఘటన స్థలానికి చెరుకున్న పోలీసులు పోస్టుమార్టం కోసం మృతదేహాన్ని ఉస్మానియా ఆస్పత్రికి తరలించారు. కేసు నమోదు చేకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు. మృతుడి స్నేహితులను అదుపులోకి తీసుకుని విచారిస్తున్నట్లు తెలిసింది.

Man killed by his friends in Hyderabad

Man killed by his friends in Hyderabad