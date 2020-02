అమెరికాలో కాల్పులు… ఆరుగురు మృతి

న్యూయార్క్: అమెరికాలోని మిల్ వాకీ నగరంలో గురువారం ఉదయం కాల్పులు కలకలం సృష్టించాయి. ఓ ప్రైవేటు కంపెనీలో పని చేసే వ్యక్తి తన సహోద్యోగులపై కాల్పులు జరపడంతో ఆరుగురు ఘటనా స్థలంలోనే ప్రాణాలు కోల్పోయారు. మెల్సన్ కూర్స్ బీర్ల కంపెనీ నుంచి సదరు ఉద్యోగినిని తొలగించడంతో అతడు కాల్పులకు పాల్పడినట్టు సమాచారం. అతడు ఐదుగురిని కాల్చి చంపిన అనంతరం తనను తాను కాల్చుకొని ఆత్మహత్య చేసుకున్నట్టు సమాచారం. ఆ స్టేట్ సెనేటర్ లాటోన్యా జాన్సన్ ఈ ఘటనపై దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. మృతుల కుటుంబాలకు సానుభూతి ప్రకటించారు. మెల్సన్ కూర్స్ కంపెనీలో మొత్తం 20 భవనాలు ఉన్నాయని , 1000 మంది ఉద్యోగులు పని చేస్తున్నారని కంపెనీ యాజమాన్యం ప్రకటించింది.

Man Kills 5 Co-Workers at Molson Coors in Milwaukee, gunman, a 51-year-old from Milwaukee, was dead and had appeared to have killed himself after the attack