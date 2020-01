తిరువనంతపురం: ఆస్తి కోసం స్నేహితుడితో కలిసి కుమారుడు తన తల్లి చంపడమే కాకుండా మిత్రుడిని కూడా హత్య చేసిన సంఘటన కేరళలోని ముకోమ్ ప్రాంతంలో చోటుచేసుకుంది. దీంతో కుమారుడిని పోలీసులు అరెస్టు చేసి రిమాండ్‌కు తరలించారు. పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం….. బిర్జు (53) అనే వ్యక్తి తన కుటుంబంతో కలిసి ముకోమ్ ప్రాంతంలో నివసిస్తున్నాడు. ఆస్తి కోసం తన తల్లిని హత్య చేయాలనుకున్నాడు. తన తల్లి చంపితే ఇస్మాయిల్ కు పది లక్షల రూపాయలు సుపారీ ఇస్తానని బిర్జు ఒప్పుకున్నాడు. మార్చ్ 2016లో తన తల్లిని ఇస్మాయిల్‌తో కలిసి తనయుడు హత్య చేసి అనంతరం ఉరేశాడు. మరునాడు తన తల్లి ఆత్మహత్య చేసుకుందని ప్రచారం చేశాడు. దీంతో బంధువులు, గ్రామస్థులకు ఆత్మహత్య చేసుకుందని తెలపడంతో వారు హత్యక్రియలు జరిపించారు. కానీ ఇస్మాయిల్‌కు పది లక్షల రూపాయలు ఇవ్వకపోవడంతో బిర్జును చంపేస్తానని బెదిరించాడు. దీంతో 2017 జూన్ నెలలో ఇస్మాయిల్‌ గొంతు నులిమి బిర్జు హత్య చేశాడు. అనంతరం చేతులు, కాళ్లు, తలను మొండెం నుంచి వేరుచేసి అనంతరం వాటిని బస్తాలో మూట కట్టి నదిలో పడేశాడు. కరసారీ ప్రాంతంలోని కబేళంలో మొండాన్ని విసిరేశాడు. స్థానికులు సమాచారం మేరకు పోలీసులు మొండాన్ని శవ పరీక్ష నిమిత్తం ఆస్పత్రికి తరలించారు. నదిలో దొరికిన కాళ్లు, చేతులు, తలను కూడా ఆస్పత్రికి తరలించారు. డిఎన్‌ఎ టెస్టులో ఒక వ్యక్తి హత్య చేసి ముక్కలు, ముక్కలుగా నరికి వేర్వేరు ప్రదేశాల్లో పడేసినట్టు గుర్తించారు. వేలిముద్రలు ఆధారంగా మృతదేహం ఇస్మాయిల్‌గా గుర్తించారు. వెంటనే పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేశారు. ఇస్మాయిల్ స్నేహితులు బిర్జుపై అనుమానం వ్యక్తం చేశారు. దీంతో బిర్జును అదుపులోకి తీసుకొని విచారించగా తానే హత్య చేశానని, తన తల్లిని కూడా తానే చంపించానని ఒప్పుకున్నాడు. బిర్జును అరెస్టు చేసి రిమాండ్‌కు తరలించారు.

