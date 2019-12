భార్య మటన్ ముక్కలు పెట్టలేదని మర్డర్ చేశాడు….

ముంబయి: భోజనంలో మటన్ ముక్కలు పెట్టలేదని భార్యను మర్డర్ చేసిన సంఘటన మహారాష్ట్రలోని ముంబయి ప్రాంతంలో చోటుచేసుకుంది. పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం….. జూకామోత్ గ్రామంలో మారుతీ సారోది(40), పల్లవి సారోది(37) అనే దంపతులకు నలుగురు పిల్లలు ఉన్నారు. మారుతీ ప్రతీ రోజు మద్య సేవించి వచ్చి భార్యను హింసిస్తూ ఉండేవాడు. డిసెంబర్ 4న రాత్రి భోజనానికి మటన్ ముక్కలు తక్కువగా వండించడంతో భార్యతో గొడవపెట్టుకున్నాడు. అనంతరం ఆమెపై గ్యాస్ నూనెపోసి నిప్పంటించాడు. వెంటనే పిల్లలు అరవడంతో గ్రామస్థులు వచ్చి మంటలను ఆర్పేశారు. తీవ్రంగా గాయపడిన పల్లవిని షైన్ ఆస్పత్రికి తరలించారు. డిసెంబర్ 9న ఆమె చికిత్స పొందుతూ మరణించింది. ఆమె ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నప్పుడు పోలీసులు వాగ్మూలం తీసుకున్నారు. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి నిందితుడిని అరెస్టు చేశారు.

Man Murder wife for serving less Quantity of Mutton, he set Pallavi on fire after pouring kerosene on her. The neighbours rushed the woman, she die december