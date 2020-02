వివాహేతర సంబంధం… ప్రియుడిని నగ్నంగా ఊరేగించి…

ఆగ్రా: ఓ వ్యక్తి మహిళతో వివాహేతర సంబంధం పెట్టుకొని రెడ్ హ్యాండెడ్‌గా దొరకడంతో అతడిని బంధువులు పట్టుకొని చితకబాదడంతోపాటు నగ్నంగా ఊరేగించిన సంఘటన ఉత్తర ప్రదేశ్‌లోని అగ్రాలో జరిగింది. పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం… ఓ వ్యక్తికి ఇద్దరు భార్యలు, ముగ్గురు పిల్లలు ఉన్నారు. అదే గ్రామంలో మరో మహిళతో ఆ వ్యక్తి వివాహేతర సంబంధం పెట్టుకున్నాడు. మహిళతో ఆ వ్యక్తి చనువుగా ఉన్నప్పుడు ఆమె మరుదులు పట్టుకున్నారు. అనంతరం అతడిపై దాడి చేసి నగ్నంగా ఊరేగించారు. ఈ ఘటనపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. సదరు వ్యక్తిపై ఐపిసి 376 సెక్షన్ కింద అత్యాచారం కేసు నమోదు చేశామని స్థానిక పోలీస్ అధికారి ప్రదీప్ కుమార్ తెలిపారు. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారింది.

Man paraded naked with Paramour in Agra village, man has two wives and three children was in an extra marital affair with another Marry woman from village