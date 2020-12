పాడెపై స్మశానికి తీసుకెళుతుండగా లేచి కూర్చున్న వ్యక్తి

ఆంధ్రప్రదేశ్ చిత్తూరు జిల్లా మదనపల్లె మండలంలో లేచొచ్చిన ఊపిరి

హైదరాబాద్: పాడెపై తీసుకెళుతున్న ఓ వ్యక్తి లేచి కూర్చున్న సంఘటన ఎపిలోని చిత్తూరు జిల్లా మదనపల్లె మండలంలో సోమవారం నాడు చోటుచేసుకుంది. స్థానిక విఆర్‌వొ కథనం ప్రకారం.. ఓ గుర్తు తెలియని వ్యక్తి మండలంలోని కట్టుబావి గ్రామంలో చెట్టు కింద రెండు రోజులుగా అపస్మారకస్థితిలో పడి ఉన్నాడు. ఈ విషయం గుర్తించిన గ్రామస్తులు గ్రామ కార్యదర్శి మనోహర్, విఆర్‌వొ నాగరాజుకు సమాచారం అందజేశారు. వారు ఘటనాస్థలికి చేరుకుని అతడిని పరిశీలించి గుర్తు తెలియని వ్యక్తి చనిపోయాడని భావించారు.

ఈక్రమంలో అంత్యక్రియ నిర్వహించేందుకు ఊరికి సమీపంలో గుంతను తవ్వించి, పాడెపై మోసుకెళుతుండగా ఒకసారిగా లేచి కూర్చున్నాడు. వెంటనే అతడిని 108 వాహనంలో మదనపల్లె జిల్లా ఆస్పత్రికి తరలించి, చికిత్స అందించడంతో ప్రస్తుతం అతను ఆసుపత్రిలో కోలుకున్నాడు. అయితే అతని వివరాలు తెలియరాలేదని అధికారులు తెలిపారు. ఈ ఘటనపై రూరల్ పోలీసులు కేసు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. చనిపోయాడనుకుని ఓ వ్యక్తిని పాడె మీద పడుకోబెట్టి అంత్యక్రియలకు తీసుకెళ్తుండగా పుటుక్కున లేచి కూర్చొన్న ఘటనతో అటు పాడె మోసిన వారు, చుట్టుపక్కల వారు ఒక్కసారిగా సంభ్రమాశ్చర్యాలకు గురైనట్లు ప్రత్యక్ష సాక్షులు పేర్కొంటున్నారు.

