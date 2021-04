ఇంఫాల్‌ : కరోనా పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలని మణిపూర్ సిఎం బీరేన్ సింగ్ రాష్ట్ర ప్రజలను కోరారు. కరోనా పట్ల నిర్లక్ష్యంగా ఉంటే ముప్పు తప్పదని ఆయన స్పష్టం చేశారు. దేశ వ్యాప్తంగా ఆదివారం టీకా ఉత్సవ్ కార్యక్రమం ప్రారంభమైన విషయం తెలిసిందే. ఈ క్రమంలో ఆయన ఇంఫాల్ లో టీకా ఉత్సవ్ ను ప్రారంభించారు. అనంతరం ఆయన జ‌వ‌హ‌ర్‌లాల్ నెహ్రూ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడిక‌ల్ సైన్సెస్‌ లో కరోనా టీకా మొదటి డోసు వేయించుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడారు. అర్హులైన ప్రతిఒక్కరు టీకా వేయించుకోవాలని ఆయన సూచించారు. కరోనా టీకా పట్ల ఎటువంటి అపోహలు పెట్టుకోవద్దని, టీకా తీసుకోవడం వల్ల ఎటువంటి ప్రమాదం ఉండదని ఆయన తేల్చిచెప్పారు. నాలుగు రోజుల పాటు సాగే టీకా ఉత్సవ్ లో పాల్గొని ప్రతిఒక్కరు టీకా వేయించుకోవాలని ఆయన స్పష్టం చేశారు.

Manipur CM N Biren Singh receives his first dose of #COVID19 vaccine today at the launch of 'tika (vaccination) utsav' in Imphal's Jawaharlal Nehru Institute of Medical Sciences pic.twitter.com/1sRZvp1xv7

— ANI (@ANI) April 11, 2021