కొవిడ్ వీడి ఆరోగ్యంగా ఇంటికి మాజీ ప్రధాని

న్యూఢిల్లీ: మాజీ ప్రధాని మన్మోహన్ సింగ్ కొవిడ్ నుంచి బయటపడ్డారు. కొవిడ్ లక్షణాలతో మాజీ ప్రధాని మన్మోహన్‌ను ఈ నెల 19వ తేదీన స్థానిక ఎయిమ్స్‌లో చికిత్సకు చేర్పించారు. ఎయిమ్స్ ట్రామా సెంటర్‌లో చికిత్స తరువాత ఆయనకు స్వస్థత చేకూరిందని,ఇప్పుడు డిశ్చార్జి చేశామని గురువారం ఎయిమ్స్ అధికారిక ప్రకటన వెలువరించింది. 88 ఏండ్ల కాంగ్రెస్ నేత వ్యాక్సిన్ రెండు డోసులు తీసుకున్నారు. తొలి డోస్ మార్చి 4న, రెండోది ఎప్రిల్ 3న తీసుకున్నారు. అయితే అనారోగ్య లక్షణాలు ఉండటంతో చికిత్సకు ఎయిమ్స్‌లో చేర్పించగా కరోనా పాజిటివ్ వచ్చింది.

దీనితో వ్యాక్సిన్ల ప్రభావం అంశం కూడా చర్చనీయాంశం అయింది. అయితే కరోనా నుంచి పూర్తిగా కోలుకున్నారని డాక్టర్లు తెలిపారు. ఈ నెల ఆరంభంలో ప్రధాని మోడీకి మాజీ ప్రధాని మన్మోహన్ ఓ లేఖ రాశారు. దేశంలో కరోనా పరిస్థితిని సరైన విధంగా తట్టుకునేందుకు ఐదు అంశాల ప్రాతిపదిక కార్యాచరణను ప్రతిపాదించారు. ప్రధాని మోడీ ముందుగా కొవిడ్ వ్యాక్సిన్ల విషయంలో పారదర్శకతను పాటించాల్సి ఉందని, కేంద్ర ప్రభుత్వం వెంటనే కొవిడ్ వ్యాక్సిన్ల కంపెనీల నుంచి తెప్పించుకుంటున్న డోస్‌ల సంఖ్య ఆర్డర్లను బహిరంగంగా ప్రజల ముందుకు తీసుకురావాలని కోరారు. వీటిని పారదర్శకంగా ప్రజలకు అందించేందుకు సరైన పద్ధతిని ఎంచుకోవాలని సలహా ఇచ్చారు.

