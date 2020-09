హైదరాబాద్ : భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ జీవిత కథ ఆధారంగా తెరకెక్కుతున్న బాలీవుడ్ సినిమా ’మన్ బైరాగి.‘ ఈ సినిమాను ప్రముఖ దర్శకనిర్మాత సంజయ్ లీలా బన్సాలీ నిర్మిస్తున్నారు. ఈ సినిమాకు సంజ‌య్ త్రిపాఠి ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హిస్తున్నారు. మోడీ 70వ పుట్టిన‌రోజు సంద‌ర్భంగా టాలీవుడ్ హీరో ప్ర‌భాస్ తెలుగు వెర్ష‌న్ ’మనో విరాగి‘ పోస్ట‌ర్ ను గురువారం విడుదల చేశారు. పోస్ట‌ర్ లో ఓ వైపు మోడీ యువ‌కుడి లుక్ , మరోవైపు ఓ వ్య‌క్తి బ్యాగు వేసుకుని మ‌ట్టి రోడ్డుపై నుంచి న‌డుచుకుంటూ వస్తూ కనిపిస్తున్నాడు. ప్రధాని మోడీ గురించి తెలియని విషయాలను ఈ సినిమాలో చూపించనున్నారు. ఈ సినిమా హిందీ వెర్షన్ ఫస్ట్ లుక్ ను బాలీవుడ్ హీరో అక్షయ్ కుమార్ ఆవిష్కరించారు.

On the Occasion of his 70th Birthday of our Honourable PM @narendramodi, Unveiling the Telugu Version of #Manoviragi Presented by @LycaProductions along with #SanjayLeelaBhansali

Directed by #SSanjayTripaathy

Produced by #MahaveerJain

Music on @divomovies #HappyBirthdayDearPM pic.twitter.com/cxtY6cvGiU

— BARaju (@baraju_SuperHit) September 17, 2020