లాక్ డౌన్ ను ప్రజలు తీవ్రంగా పరిగణించడంలేదు : ప్రధాని మోడీ

న్యూఢిల్లీ: లాక్ డౌన్ ను ప్రజలు తీవ్రంగా పరిగణించడంలేదంటూ ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోడీ ట్వీటర్ ద్వారా పేర్కొన్నారు. తన ఆలోచనలను ట్విట్టర్‌లో పంచుకున్న మోడీ, లాక్ డౌన్ ను ఎందుకు పెట్టారో ప్రజలు అర్థం చేసుకొని, ప్రజలు తమను, తమ కుటుంబాన్ని కాపాడాలని, లాక్‌డౌన్ సూచనలను తీవ్రంగా పాటించాలని అన్నారు. నియమాలు, చట్టాలు పాటించేలా చూడాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు చర్యలు తీసుకోవాలని మోడీ అభ్యర్థించారు. హిందీలో ఉన్న PM ట్వీట్ సుమారుగా ఇలా అనువదిస్తుంది: “చాలా మంది ఇప్పటికీ లాక్డౌన్ను తీవ్రంగా పరిగణించరు. దయచేసి మిమ్మల్ని మీరు రక్షించుకోండి, మీ కుటుంబాన్ని రక్షించండి, సూచనలను తీవ్రంగా పాటించండి. నియమాలు మరియు చట్టాలను అనుసరించాలని నేను రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలను అభ్యర్థిస్తున్నాను.” కరోనావైరస్ కేసులు నమోదైన దేశవ్యాప్తంగా 80 జిల్లాలను పూర్తిగా లాక్ చేయాలని కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు నిర్ణయించాయి. మహారాష్ట్రలో పెరుగుతున్న కరోనా పాజిటివ్ కేసులు నిన్న ఒక్కరోజే 15 కొత్త కేసులు నమోదైనట్టు ఆరోగ్య శాఖ వెల్లడించింది. మహారాష్ట్రలో మొత్తం 89 కరోనా పాజిటివ్ కేసులు నమోదైన్నాయి.

