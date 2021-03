మాస్క్ తప్పనిసరి: సిపి అంజనీకుమార్

హైదరాబాద్: బహిరంగప్రదేశాల్లో మాస్క్ తప్పనిసరని అని హైదరాబాద్ సిపి అంజనీకుమార్ తెలిపారు. వారం రోజులపాటు జనాల్లో చైతన్యం కల్పిస్తామని ఆయన పేర్కొన్నారు. వారం తర్వాత కూడా మాస్కులు వాడకపోతే ఫైన్లు విధిస్తామని హెచ్చరించారు. అటు హైదరాబాద్ లోని కోఠి ఇందర్ భాగ్, గుజరాతీ గల్లీల్లో పోలీసులు తనిఖీలు చేస్తున్నారు. మాస్కులు ధరించకపోతే దుకాణాలు మూసివేస్తామని వ్యాపారులను హెచ్చరించారు. ఇప్పటివకే రాష్ట్రంలో కరోనా పాజిటివ్ కేసులు మళ్లీ పెరుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలోనే తెలంగాణ ప్రభుత్వం కోవిడ్ నిబంధనలు తప్పినిసరిగా పాటించాలని ఆదేశించింది. అయితే నగరంలో జిహెచ్ఎంసి సిబ్బంది, ట్రాఫిక్ పోలీసులు స్పెషల్ డ్రైవ్ లు నిర్వహిస్తూ ప్రజలకు అవగాహన కల్పిస్తున్నారు.

mask is mandatory for everyone said CP Anjani Kumar