ముసుగులో ఉన్నదెవరో త్వరలో తెలుస్తుంది : జవదేకర్

న్యూఢిల్లీ: ఆదివారం జవహర్‌లాల్ నెహ్రూ యూనివర్శిటీ (జెఎన్‌యు)కి ముసుగుల్లో వచ్చి, దాడికి పాల్పడిందెవరో త్వరలోనే తెలుస్తుందని, ఆ సంఘటనపై దర్యాప్తునకు హోంమంత్రిత్వశాఖ ఆదేశించిందని కేంద్రమంత్రి ప్రకాష్ జవదేకర్ మంగళవారం చెప్పారు. ఇక్కడ జరిగిన ఒక కార్యక్రమానికి వచ్చిన సమాచార ప్రసారాల మంత్రి విలేకరులతో మాట్లాడుతూ ‘దేశంలో హింసను ప్రేరేపించేందుకు జెఎన్‌యులో, ఇతర ప్రాంతాల్లో కావాలనే అపోహల ప్రచారం జరిగింది. హోంమంత్రి దర్యాప్తునకు ఆదేశించారు. దాడి చేసిందెవరో తెలియడంతో పాటు, కావాలని ఎవరు అపార్థాలు సృష్టిస్తున్నారో కూడా తెలుస్తుంది’ అన్నారు. దాడులపై కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా ఆదివారం సంయుక్త సిపి స్థాయి అధికారితో దర్యాప్తునకు ఆదేశించారు. సాధ్యమైనంత త్వరగా నివేదిక ఇవ్వాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.

Masked men involved in JNU attack will be exposed soon