ముంబయిలో భారీ అగ్నిప్రమాదం

ముంబయి: ముంబయిలో శుక్రవారం తెల్లవారుజామున భారీ అగ్నిప్రమాదం జరిగింది. మన్‌ఖుర్ద్‌ ప్రాంతంలో ఉన్న ఓ స్క్రాప్‌ యార్డ్‌లో ఈ అగ్నిప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. ఘటనాస్థలికి చేరుకున్న అగ్నిమాపక సిబ్బంది మంటలను ఆర్పేందుకు శ్రమిస్తున్నారు. అగ్నిప్రమాదానికి దారితీసిన కారణాలు తెలియరాలేదని, భారీగా ఆస్తి నష్టం జరిగినప్పటికీ, ఎటువంటి ప్రాణ నష్టం జరగలేదని అధికారులు వెల్లడించారు. ఈ అగ్నిప్రమాదంపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్టు వారు తెలిపారు.

Maharashtra: Fire breaks out at a scrapyard in Mankhurd area of Mumbai; six fire engines pressed into action

