మరో వారం రోజుల్లో 100 శాతం వ్యాక్సినేషన్ పూర్తి: నగర మేయర్

హైదరాబాద్: గ్రేటర్ వ్యాప్తంగా 100 శాతం కోవిడ్ వ్యాక్సినేషన్ స్పెషల్ డ్రైవ్‌లో భాగంగా నిర్ధేశించుకున్న లక్షాన్ని మరో వారం రోజుల్లో అధిగమించనున్నామని జిహెచ్‌ఎంసి మేయర్ గద్వాల విజయలక్ష్మి ధీమా వ్యక్తం చేశారు. గ్రేటర్‌లో కొనసాగుతున్న వ్యాక్సినేషన్ స్పెషల్ డ్రైవ్‌తో పాటు ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో చేపట్టిన శానిటైజేషన్ కార్యక్రమాలను శుక్రవారం పలు ప్రాంతాల్లో మేయర్ పరిశీలించారు. ఇందులోభాగంగా గౌతమినగర్ కమ్యూనిటీ హాల్, రోడ్ నంబర్ 10లోని ఇబ్రహీం నగర్ కమ్యూనిటీ హాళ్లలో జరుగుతున్న వ్యాక్సినేషన్ ప్రక్రియను మేయర్ పరిశీలించారు.

ఈ సందర్భంగా జూబ్లీహిల్స్ పంచవటి కాలనీలో 100 శాతం వ్యాక్సిన్ పూర్తి కావడంతో కాలనీ సంక్షేమ సంఘం ప్రతినిధులకు ప్రశంస పత్రాన్ని అందజేశారు. ఈ సందర్భంగా మేయర్ విజయలక్ష్మి వారం నాటికి నగరంలో 18 ఏళ్లు నిండిన ప్రతిఒక్కరికి వ్యాక్సిన్ అందజేయనున్నమన్నారు. మొబైల్ వ్యాక్సిన్ కేంద్రాలు, స్టాటిక్ వ్యాక్సిన్ కేంద్రాలతో పాటు ప్రైవేట్ ఆసుపత్రులతో కలపి ప్రతి రోజు సగటున 60 వేలమందికి వ్యాక్సిన్ ఇస్తున్నట్లు వెల్లడించారు. ఇలాంటి కార్యక్రమం దేశంలో మరే మెట్రో నగరంలో చేపట్టలేదని తెలిపారు. అదేవిధంగా వచ్చే నెల 12 నుంచి పాఠశాలలు తెరుచుకోనుండడంతో వాటి శానిటైజేషన్ జిహెచ్‌ఎంసి చేపట్టిదన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆమె ఫిలింనగర్‌లోని రౌండ్ టేబుల్ స్కూల్, బంజారాహిల్స్‌లోని ఎంబిటి నగర్ పాఠశాలతో పాటు రోడ్ నంబర్ 7లోని గాటి ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో అకస్మిక తనిఖీలు చేసి శానిటైజేషన్ ప్రక్రియను పరిశీలించారు.

Inspected special vaccination drive in NBT Nagar, Ibrahim Nagar, and Goutham Nagar in Jubilee Hills Circle. All necessary steps are being taken by the telangana government to complete 100% vaccination in Hyderabad city.@KTRTRS @GHMCOnline @trspartyonline pic.twitter.com/fjhwxk9Mv9

— Vijayalaxmi Gadwal, GHMC MAYOR (@GadwalvijayaTRS) August 27, 2021