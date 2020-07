ఈ ఏడాది నుంచే ఎంసిఎ ఇక రెండేళ్ల కోర్సు

న్యూఢిల్లీ : మాస్టర్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ అప్లికేషన్(ఎంసిఎ) ఇక నుంచి రెండేళ్ల కోర్సు కానున్నట్లు ఆల్ ఇండియా కౌన్సిల్ ఆఫ్ టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్(ఎఐసిటిఇ) మంగళవారం ప్రకటించింది. ఇప్పటి వరకు మూడేళ్ల కోర్సుగా ఉన్న ఎంసిఎ 2020-21 విద్యా సంవత్సరం నుంచి రెండు సంవత్సరాల కోర్సుగా ఉంటుందని ఎఐసిటిఇ తెలిపింది. మారిన ఈ కోర్సు కాల వ్యవధికి అనుగుణంగా తగిన సవరణలు చేపట్టవలసిందిగా అన్ని ఉన్నత విద్యా సంస్థలను ఎఐసిటిఇ ఆదేశించింది.

యుజిసి తీసుకున్న నిర్ణయం, ఐఎసిటిఇ అప్రూవ్డ్ ప్రాసెస్ హ్యాండ్‌బుక్‌లో పొందుపరిచిన నిబంధనలకు అనుగుణంగా రెండేళ్ల ఎంసిఎ కోర్సు కాలవ్యవధికి అనుగుణంగా తగిన సవరణలు చేపట్టాలని ఒక అధికారిక ఉత్తర్వులో ఐఎసిటిఇ పేర్కొంది. వివిధ వర్గాల నుంచి వస్తున్న డిమాండు మేరకు ఉన్నత విద్యా రంగానికి చెందిన మాస్టర్స్ ప్రోగ్రామ్స్‌ల కాలవ్యవధిని రెండేళ్ల కాలానికి తగ్గించాలని గత ఏడాది డిసెంబర్‌లో యూనివర్సిటీ గ్రాంట్స్ కమిషన్(యుజిసి) నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ మేరకు ఎంసిఎ కోర్సు కాలవ్యవధిని రెండేళ్లకు ఈ విద్యా సంవత్సరం నుంచే తగ్గించాలని నిర్ణయించింది.

