టాప్ 8 కంపెనీల మార్కెట్ విలువ రూ.65,176 కోట్లు తగ్గింది

ముంబై : గత వారం టాప్ -10 బ్లూచిప్ కంపెనీల్లో 8 సంస్థల మార్కెట్ విలువ రూ.65,176 కోట్లు తగ్గింది. వీటిలో టాటా కన్సల్టెన్సీ సర్వీసెస్ (టిసిఎస్) ఎక్కువగా నష్టపోయింది. టిసిఎస్ మార్కెట్ క్యాప్ రూ.20,400.27 కోట్లు తగ్గి రూ.12,30,138 కోట్లకు పడిపోయింది. హెచ్‌డిఎఫ్‌సి బ్యాంక్ మార్కెట్ విలువ రూ.18,113 కోట్లు తగ్గి రూ.8,18,313 కోట్లకు చేరుకుంది. హెచ్‌డిఎఫ్‌సి మార్కెట్ విలువ రూ.5,837 కోట్ల తగ్గి రూ.4,46,941 కోట్లకు చేరింది. ఇక ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ మార్కెట్ క్యాప్ రూ.5,762.02 కోట్లు తగ్గి రూ.4,43,404.75 కోట్లకు చేరుకుంది.

బజాజ్ ఫైనాన్స్ విలువ రూ.4,614 కోట్లు తగ్గి రూ.3,62,047 కోట్లకు చేరగా, ప్రభుత్వరంగ ఎస్‌బిఐ(స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా) మార్కెట్ విలువ కూడా రూ.3,748 కోట్లు పడిపోయి రూ.3,78,894 కోట్లకు చేరింది. కోటక్ మహీంద్రా బ్యాంక్ విలువ రూ.3,697 కోట్లు తగ్గి రూ.3,40,237 కోట్లకు చేరుకుంది. ఇన్ఫోసిస్ మార్కెట్ క్యాప్ రూ.3,004 కోట్లు పడిపోయి రూ.6,67,911 కోట్లకు చేరింది. వీటికి విరుద్ధంగా రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ మార్కెట్ క్యాప్ రూ.15,785 కోట్లు పెరిగి రూ.13,49,794 కోట్లకు చేరుకుంది. హిందుస్తాన్ యూనిలీవర్ లిమిటెడ్ (హెచ్‌యుఎల్) మార్కెట్ క్యాప్ రూ.9,245 కోట్లు పెరిగి రూ.5,84,695 కోట్లకు చేరింది.

Mcap of eight of 10 most valued firms falls by Rs 65,176 cr