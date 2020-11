అమ్మలా కమ్మని బువ్వ

అక్కున చేర్చుకుంటున్న అన్నపూర్ణ క్యాంటీన్లు

రోజుకు 40 వేల మంది హైదరాబాదీయులకు భోజన సౌకర్యం

రూ.5కే కమ్మని వంటకాలు… నాణ్యమైన భోజనం

వృద్ధులు, వికలాంగుల కోసం మొబైల్ కేంద్రాలు

పేదోడికి ఆపన్న హస్తం అందిస్తున్న టిఆర్‌ఎస్ సర్కారు

మన తెలంగాణ/హైదరాబాద్ : నిజానికి ఈ రోజుల్లో చాయ్ తాగాలంటే కనీసం పది రూపాయలు ఉండాల్సిందే. కానీ ఐదు రూపాయలకే కమ్మనైన కూరలతో అన్నం పెడుతూ రోజుకు 40 వేల మంది ఆకలి తీరుస్తునాయి. మన జిహెచ్‌ఎంసి అన్నపూర్ణ క్యాంటీన్లు. జంట నగరాల్లో ఏ మూలకు వెళ్లినా అన్నం దొరికేలా ప్లాన్ చేసి పేదల కడుపు నింపుతోంది. హరే రామ హరే కృష్ణ మూవ్‌మెంట్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో తొలుత హైదరాబాద్‌లో అన్నపూర్ణ క్యాంటీన్లను ఏర్పాటు చేశారు. డబ్బులు ఎక్కువగా ఖర్చు పెట్టలేని నిరుద్యోగులు, పని మీద సుదూర ప్రాంతాల నుంచి హైదరాబాద్ వచ్చిన వారి ఆకలి తీర్చడం కోసం ఈ క్యాంటీన్లను ఏర్పాటు చేశారు. రూ.5లకే అన్నపూర్ణ క్యాంటీన్లలో నాణ్యమైన భోజనాన్ని అందిస్తున్నారు. హైదరాబాద్ నగరంలో ‘అన్నపూర్ణ’ విజయవంతం కావడంతో రాష్ట్రంలోని మిగతా ప్రాంతాలకు ప్రభుత్వం విస్తరించింది.

జిహెచ్‌ఎంసి, హరేకృష్ణ మూవ్‌మెంట్ సంయుక్తంగా జంట నగరాల్లో అమలు చేస్తున్న ఐదు రూపాయల భోజన పథకానికి విశేష స్పందన లభిస్తోంది. జంట నగరాల్లో ప్రస్తుతం 150 చోట్ల ఈ పథకం అమలవుతో ంది. ఆటో, క్యాబ్ డ్రైవర్లు, రోజూవారీ కూలీలు, నిరుపేదలను దృష్టిలో ఉంచుకుని 2014 మార్చి 2న నాంపల్లిలోని సరాయి దగ్గర ఈ పథకాన్ని జిహెచ్‌ఎంసి ప్రారంభించింది. అప్పటి జిహెచ్‌ఎంసి కమిషనర్, ప్రస్తుత రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రధాన కార్యదర్శి సోమేశ్ కుమార్ ఈ పథకాన్ని ప్రారంభించారు. ఒక్కరి భోజనానికి రూ.24.25 ఖర్చవుతుండగా, ఇం దులో కేవలం లబ్ధిదారుడు రూ.5 చెల్లిస్తేచాలు వేడివేడి అన్న ం, కమ్మని కూరలతో భోజనం పెడుతున్నారు. మధ్యాహ్నం 12 గంటల నుంచి రెండు గంటల వరకు ఈ కేంద్రాలను తెరిచి ఉంచుతున్నారు. ప్రారంభంలో 50 సెంటర్ల ద్వారా రోజుకు వెయ్యి మంది ఆకలి తీర్చగా, ఇప్పుడు 150 సెంటర్ల ద్వారా సుమారుగా 40 వేలమంది పేదల ఆకలి తీరుస్తోంది.

ఈ అన్నపూర్ణ భోజన పథకానికి మార్చి 2,2020 ఆరేళ్లు పూర్తయ్యాయి. ఈ భోజన పథకం సత్ఫలితాన్నిస్తోంది. ఈ ఆ రేళ్లలో సుమారు 4 కోట్ల మంది ఆకలి బాధను తీర్చింది. తక్కు వ ధరకే భోజనం లభిస్తుండడంతో పేదలు, రోజువారీ కూ లీలు, ఇతరత్రా పనుల కోసం హైదరాబాద్‌కు వచ్చేవారు ఈ పథకాన్ని ఎక్కువగా ఉపయోగించుకుంటున్నారు. ఆస్పత్రు లు, ప్రయాణ ప్రాంగణాలు ఉన్న ప్రాంతాల్లో ఎక్కువ రద్దీ ఉం టోంది. కొన్ని చోట్ల 500 నుంచి 700 మంది వరకు ఐదు రూపాయల భోజనాన్ని చేస్తున్నారు. ఈ పథకానికి ప్రజల నుంచి విశేష స్పందన లభిస్తుండడంతో ఈ స్కీమ్‌లోని ఇబ్బందులను అధిగమించేందుకు జిహెచ్‌ఎంసి కొత్తగా ప్రణాళికలు రూపొందిస్తోంది. కూర్చుని భోజనం చేసేందుకు అవసరమయ్యే చర్యలు చేపడుతోంది.

లాక్‌డౌన్ వేళ 65 లక్షల మందికి భోజనం..

లాక్‌డౌన్ కారణంగా తిండికి ఇబ్బంది పడుతున్న పేదలను అన్నపూర్ణ క్యాంటీన్లు ఆదుకున్నాయి. సుమారు 65 లక్షల మందికిపైగా పేదలకు ఉచితంగా భోజనం అందించాయి. లాక్‌డౌన్‌లో పేదలు ఆకలితో అలమటించొద్దనే ఉద్దేశంతో నగరంలో మరో 70 అన్నపూర్ణ క్యాంటీన్లను ఏర్పాటు చేశారు. రో జుకు 1.70 లక్షల భోజనాలను పేదలకు ఉచితంగా అందించారు. ఉదయం, సాయంత్రం వేళల్లో ఈ క్యాంటీన్ల ద్వారా పేదలు ఆకలి తీర్చారు. క్యాంటీన్ల దగ్గరకు వెళ్లలేని వారి కోసం మొబైల్ క్యాంటీన్ల ద్వారా పార్శిళ్లను అందజేశారు.

కోట్ల మంది ఆకలి తీర్చిన క్యాంటీన్లు

కేవలం 5 రూపాయలకే కడుపునిండా భోజనం పెడుతుండడంతో జాతీయ స్థాయిలో ఈ పథకం విశేష ప్రాచుర్యం పొందింది. అప్పట్లో చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషన్ హెచ్‌ఎస్ బ్రహ్మతోపాటు, ప్రముఖ సామాజిక వేత్త స్వామి అగ్నివేష్‌లాంటి వా రు కూడా ఐదు రూపాయల భోజనం తిని.. బల్దియా చేస్తోన్న కృషిని అభినందించారు. ఇప్పటివరకు హైదరాబాద్‌లో 4 కో ట్ల మందికి ఆకలి తీర్చిందీ పథకం. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో ఏర్పాటు చేసిన అన్నా క్యాంటీన్లకు హైదరాబాద్ ఐదు రూపాయల భోజనమే ఒక స్ఫూర్తి.

ఖర్చు రూ.24, తీసుకునేది రూ.5లు

ప్రస్తుతం 150 ప్రాంతాల్లో రూ.5లకే భోజనాన్ని అందిస్తోం ది. హరేకృష్ణ ఫౌండేషన్ సహకారంతో నిర్వహిస్తోన్న ఈ కేం ద్రాల్లో 450 గ్రాముల అన్నం, 100 గ్రాముల పప్పు, సాం బారు, పచ్చడితోపాటు ఒక వాటర్ ప్యాకెట్‌ను అందిస్తున్నారు. ఇందుకోసం ఒక్కో భోజనానికి 24 రూపాయల 25 పైసలు ఖర్చవుతోంది. ప్రజల నుంచి 5 రూపాయలు వసూలు చేస్తోన్న ఫౌండేషన్.. మిగిలిన 19 రూపాయల 25 పైసలు కార్పొరేషన్ నుంచి పొందుతోంది.

నార్సింగి లో వంటశాల

ఐదు రూపాయలకు 450 గ్రాముల అన్నంతోపాటు ఒక వాటర్ ప్యాకెట్, 100 గ్రాముల పప్పు, 150 గ్రాముల ఒక కూర, ఒక చట్నీ, సాంబారు అందిస్తున్నారు. నగరంలో ఏ ప్రాంతానికి వెళ్లినా ఐదు రూ పాయల భోజనం అందుబాటులో ఉండేలా ప్లాన్ తో జంటనగరాల్లో 150 కేం ద్రాలను ఏర్పాటుచేశారు. వంట కోసం నగర శివారులోని నార్సింగిలో భారీ వంటశాలను నిర్మించారు. ఉదయం 11.30 గంటలకు అక్కడి నుంచి బయల్దేరే వాహనాలు మధ్యా హ్నం 12 గంటలకల్లా అన్ని కేంద్రాలకు చేరుకుంటాయి. 12 గంటల నుంచి ఒంటిగంట వరకు వేడివేడి భోజనం, కూరలు వడ్డించేస్తారు. పథకం ప్రా రంభమైన నాటి నుంచి ఇప్పటివరకు పలువురు ప్ర ముఖులు సైతం ఐదు రూపాయల అన్నంతిని ప్రశంసించారు.

ఇంటి దగ్గరికే భోజనం

ప్రజల నుంచి మంచి స్పందన రావడంతో ఇంటి వద్దకే 5 రూపాయల భోజనం పంపించే కార్యక్రమానికి జిహెచ్‌ఎంసి శ్రీకారం చుట్టింది. ఇళ్ల నుంచి బయటికి రాలేని వృద్ధులు, వికలాంగుల కోసం అన్నపూర్ణ మొబైల్ క్యాంటీన్‌ను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. ఇంటి దగ్గరకే భోజనాన్ని పంపించి వారి ఆకలి తీర్చనుంది. దీనిని మార్చి1, 2020నుంచి తొలి విడతలో గ్రేటర్‌లోని 5 జోన్లలో ప్రారంభించారు. ప్రత్యేకంగా డిజైన్ చేసిన ఆటోల ద్వారా ఇంటికెళ్లి భోజనం అందిస్తారు. 5 ఆటోలను 5 జోన్లకు పంపుతారు. ఇప్పటికే లబ్దిదారులను గుర్తించిన అధికారులు నేరుగా వారి ఇంటికెళ్లి భోజనం ఇస్తారు. ఇందుకోసం ప్రత్యేకమైన లంచ్ బాక్సులు తయారు చేశారు. మీల్స్ బాక్స్ లో 4 డబ్బాలు ఉంటాయి. రెండు బాక్సుల్లో అన్నం, ఒక బాక్సులో కూర, మరో బాక్సులో సాంబారు ఉంటుంది. లబ్దిదారులు అన్నం తిన్నాక.. బాక్సులను తిరిగి ఆటోలో పెట్టుకుని తీసుకెళ్తారు.

Meals of Rs 5 for 40,000 People by per day