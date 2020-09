బెంగళూరు: కన్నడ నటి సంయుక్త హెగ్గేపై పది మంది యువకులు దాడి చేసిన సంఘటన కర్నాటకలోని బెంగళూరులో జరిగింది. పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం…. పబ్లిక్ పార్క్‌లో సంయుక్త తన స్నేహితులతో కలిసి వ్యాయామం చేస్తుండగా సామాజిక కార్యకర్తలమంటూ పది మంది యువకులు వారి వద్దకు వచ్చారు. స్పోర్ట్ బ్రా ధరించి ఆమె వర్కవుట్స్ చేస్తుండగా ఆమెపై యువకులు దాడి చేశారు. వెంటనే పోలీసులు రంగంలోకి దిగి యువకులను పోలీస్ స్టేషన్‌కు తరలించారు. హిందుత్వంకు వ్యతిరేకంగా ఆమె పని చేయడంతో దాడి చేశామని సామాజిక కార్యకర్తలు మీడియాకు తెలిపారు. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నామని వెల్లడించారు. స్పోర్ట్స్ బ్రా ధరించడం స్వతంత్ర భారత దేశంలో నేరమా అని సంయుక్త ప్రశ్నించింది. ఈ దాడిని హీరో సందీప్ కిషన్ ఖండించారు. పబ్లిక్ లో ఇలా దాడి చేయడం తప్పన్నారు.

This is so so so wrong…#ThisIsWrong https://t.co/NEvmoB07v3

— Sundeep Kishan (@sundeepkishan) September 5, 2020