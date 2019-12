భువనేశ్వర్: ఒడిశా రాష్ట్రం బలాసోర్ జిల్లా బహనగర్ ప్రాంతంలో టిక్‌టాక్ కోసం మానసిక వ్యాధితో బాధపడుతున్న యువతి, యువకుడికి కొందరు ఆకతాయిలు పెళ్లి చేశారు. ఈ వీడియో టిక్‌టాక్‌లో వైరల్‌గా మారింది. బహనగర్ ప్రాంతంలో ఓ యువకుడు మానసిక వికలాంగుడు, అదే ప్రాంతంలో మానసిక వికలాంగురాలు ఉన్నారు. ఒకే ప్రాంతంలో ఉన్న ఇప్పటివరకు వాళ్లు ఒకరికి ఒకరు తెలియదు. కొందరు ఆకతాయిలు ఇద్దరిని ఒక చోట నిల్చోబెట్టి పూల మాలలు మార్పించి పెళ్లి తంతు జరిపించారు. ఈ వీడియోను టిక్‌టాక్ అప్‌లోడ్ చేయడంతో వైరల్‌గా మారింది. టిక్‌టాక్‌లో వైరల్ కోసం మానసిక వికలాంగులు వివాహం చేశారని గ్రామస్థులు తెలిపారు. ఈ సంఘటనపై తమకు ఫిర్యాదు అందలేదని బలాసోర్ ఎసిపి జుగల్ కిషోర్ తెలిపాడు.

Mentally-challenged man, woman marry for TikTok, forcibly married off a mentally-challenged and disabled man to a mentally-challenged woman of the locality