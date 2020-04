ముంబై: ప్రముఖ జర్నలిస్టు, రిపబ్లిక్ టివి ఎడిటర్ అర్నాబ్ గోస్వామి, ఆయన భార్యపై బుధవారం రాత్రి కారులో ప్రయాణిస్తున్న సమయంలో జరిగిన దాడి ఘటనపై కేంద్ర హోమ్ శాఖ సహాయమంత్రి జి. కిషన్ రెడ్డి స్పందించారు. దాడికి పాల్పడిన దుండగులపై తక్షనమే చర్యలు తీసుకోవాలని ముంబై పోలీసులను ఆదేశించినట్టు కిషన్ రెడ్డి తెలిపారు.

”ఎడిటర్ అర్నాబ్ గోస్వామి,ఆయన భార్యపై గత రాత్రి జరిగిన దాడి ప్రజాస్వామ్యంలో 4వ స్తంభమైన జర్నలిస్టులందరిపై జరిగిన దాడే. ఇది వాక్ స్వాతంత్ర్యం, భావ స్వాతంత్ర్యంపై జరిగిన దాడిగా భావిస్తూ ఖండిస్తున్నాం. తక్షణ చర్యలు చేపట్టాలని ముంబై పోలీసులను ఆదేశించాను” అని ఆయన తన ట్విట్టర్ ఖాతాలో ఓ ట్వీట్ చేశారు.

MHA issues statement on attack on Arnab Goswami

Attack on Editor Arnab Goswami & his wife last night was an assault on the 4th Pillar of our Democracy for an attack on Journalists, high priests of Indian Media, is an attack on free speech & expression.

This is severely condemned, & I call on @MumbaiPolice for immediate action. pic.twitter.com/bQ54F5wDvD

