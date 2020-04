కరోనాపై చిన్ని చిన్ని ఆశ

14 రోజులు…80 జిల్లాలు

కొత్త కరోనా కేసులు ల్లేవు

మెరుగుపడ్డ రికవరీ శాతం

లాక్‌డౌన్ ఉల్లంఘనలతో చిక్కులు

కేంద్ర ఆరోగ్య, హోం శాఖల వెల్లడి

న్యూఢిల్లీ : దేశంలో కరోనా తగ్గుముఖంపై ఆశారేఖ కన్పించింది. గత 14 రోజులలో 80 జిల్లాలలో కొత్తగా కరోనా కేసులు నమోదు కాలేదని కేంద్ర ఆరోగ్య మంత్రిత్వశాఖ తెలిపింది. ఈ మంత్రిత్వశాఖ సంయుక్త కార్యదర్శి లవ్ అగర్వాల్ శుక్రవారం రోజువారివిలేకరుల సమావేశంలో ఈ విషయం వివరించారు. కొత్త కేసులు నమోదు కాకపోవడం అత్యంత కీలక పరిణామమని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. లాక్‌డౌన్, భౌతికదూరం అమలు చేయడంతోనే కరోనా వైరస్ వ్యాప్తిని నియంత్రించగల్గుతున్నట్లు తెలిపారు. కేంద్రం ఎప్పటికప్పుడు దేశంలోని వివిధ జిల్లాల్లో వైరస్ పరిస్థితిని గమనిస్తోందని, వైద్య శాస్త్ర సాంకేతిక పరంగా విశ్లేషించుకుని తగు చర్యలకు దిగుతోందని అగర్వాల్ తెలిపారు.

గడిచిన 28 రోజులలో దేశంలోని 15 జిల్లాల్లో ఎక్కడా కొత్త కేసులు చోటుచేసుకోలేదు. ఇక దేశంలో వైరస్ నుంచి రికవరి పరిస్థితి మెరుగుపడి ఇప్పుడు 20. 57 శాతానికి చేరిందన్నారు. దేశంలో 4748 మంది కరోనా వైరస్ నుంచి ఉపశమనం దక్కిందని, ఈ విధంగా వైరస్ రికవరి శాతాన్ని లెక్కించామని తెలిపారు. మరో కీలక పరిణామమేమంటే 80 జిల్లాల్లో కొత్త కేసులు లేకపోవడమని వివరించారు. లాక్‌డౌన్ ఖచ్చితంగా అమలు కావడం వల్లనే నియంత్రణ సాధ్యం అవుతోందన్నారు. కరోనా నియంత్రణ చర్యల విషయంలో కేంద్రం తగు వ్యూహంతో ముందుకు వెళ్లుతోందని, ఇందులో భాగంగానే హోం మంత్రిత్వశాఖ నాలుగు అదనపు అంతర్గత మంత్రుల స్థాయి బృందాలు (ఐఎంసిటి)లను ఏర్పాటు చేసిందని వివరించారు. మహారాష్ట్ర, రాజస్థాన్, పశ్చిమ బెంగాల్‌లకు కేంద్ర ఆరోగ్య మంత్రిత్వశాఖ ఆరు వైద్య శాస్త్రీయ బృందాలను పంపించిందని, జిల్లాల్లో క్షేత్రస్థాయిలో పరిస్థితిని పర్యవేక్షించి లాక్‌డౌన్ అమలు తీరుతెన్నులను ఎప్పటికప్పుడు సమీక్షిస్తోందని అగర్వాల్ తెలిపారు.

దేశంలో మొత్తం కేసులు 2,3452 మరణాలు 723

దేశంలో కొత్తగా మరో 1684 మందికి కరోనా సోకింది. దీనితో కరోనా సోకిన వారి సంఖ్య శుక్రవారానికి 23452గా నమోదైంది. శుక్రవారం సాయంత్రం 5 గంటల సమయానికి ఈ పాజిటివ్ కేసులు నిర్థారణ అయినట్లు కేంద్ర ఆరోగ్య కుటుంబ సంక్షేమ శాఖ వెల్లడించింది. కరోనా సోకిన వారిలో 4814 మంది కోలుకున్నారు. 723 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయ్యారు. రాష్ట్రాల వారిగా చూస్తే మహారాష్ట్రలో అత్యధికంగా 6430 మందికి కరోనా సోకింది. మృతులు 283 మంది.

గుజరాత్ : కరోనా కేసులు 2624, మృతులు 112. ఆంధ్రప్రదేశ్ కేసులు 955. మృతులు 29. అండమాన్ నికోబార్ కేసులు 22. మృతులు 0. అరుణాచల్ ప్రదేశ్ కేసులు 1, మృతులు 0. బీహార్ కేసులు 176. మృతులు 2. పంజాబ్ కేసులు 277. మృతులు 16. తమిళనాడు 1683 కేసులు, మృతులు 20, తెలంగాణ కేసులు 984, మృతులు 26, ఉత్తరప్రదేశ్ కేసులు 1604, మృతులు 24. పశ్చిమ బెంగాల్ కేసులు 514, మృతులు 15. కేరళ పాజిటివ్ కేసులు 450, మృతులు 3

అహ్మదాబాద్, థానే, సూరత్‌లలో సీరియస్

కరోనా వైరస్ తీవ్రత దేశంలోని అహ్మదాబాద్, సూరత్, థానేలలో ఎక్కువగా ఉందని కేంద్ర హోం మంత్రిత్వశాఖ తెలిపింది. అదే విధంగా హైదరాబాద్, చెన్నైలలో కూడా కరోనా హాట్‌స్పాట్ జోన్లలో పరిస్థితి ఆందోళన కల్గిస్తోందని వివరించారు. లాక్‌డౌన్ నిబంధనల ఉల్లంఘనలతో పెద్ద సమస్య ఏర్పడుతోందని, దేశంలో కొన్ని ప్రాంతాలలో లాక్‌డౌన్ ఉల్లంఘనల కేసులు నమోదు అయ్యాయని, నిబంధనలను కాదంటే ప్రజలకు వైరస్ తాకిడి ఉంటుందని, కేసుల వ్యాప్తిని నియంత్రించడం కష్టం అవుతుందని అధికారులు తెలిపారు.

