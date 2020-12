శాంతియుత హైదరాబాద్ కోసం ఓటేయండి : అసదుద్దీన్ ఓవైసీ

హైద‌రాబాద్‌: శాంతియుత హైదరాబాద్ కోసం ప్రతిఒక్కరు ఓటేయాలని ఎంఐఎం అధినేత‌, హైదరాబాద్ ఎంపి అస‌దుద్దీన్ ఓవైసీ నగర ప్రజలను కోరారు. గ్రేటర్ ఎన్నికల సందర్భంగా శాస్త్రీయ‌పురం డివిజ‌న్‌లోని ప్ర‌భుత్వ పాఠ‌శాల‌లో ఏర్పాటు చేసిన పోలింగ్ కేంద్రంలో అసదుద్దీన్ ఓటేశారు. అనంతరం ఆయన ట్విట్టర్ ద్వారా స్పందిస్తూ విధిగా ప్రతిఒక్కరు ఓటేయాలని ఆయన నగర ప్రజలకు పిలుపునిచ్చారు. ఓటేయడం ద్వారా హైద‌రాబాద్‌లో ఉన్న విశిష్ట‌మైన సంస్కృతి, నగరానికి ఉన్న గుర్తింపు కాపాడుకోవాలని ఆయన కోరారు. భార‌తీయ ప్ర‌జాస్వామ్య వ్య‌వ‌స్థ‌ పరిరక్షణ, బలోపేతం కోసం ఓటు హక్కును వినియోగించుకోవాలని ఆయన సూచించారు.

Please go out & vote. Vote for a peaceful Hyderabad, for Hyderabad’s distinct culture & identity & to strengthen India’s democracy #GHMCElections2020 #Hyderabad pic.twitter.com/K9v0XbUuxA

— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) December 1, 2020