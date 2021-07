లక్నో : యుపిలోని మొరాదాబాద్‌లో ఎంఐఎం చీఫ్, హైదరాబాద్ ఎంపి అస‌దుద్దీన్ ఓవైసీ రోడ్‌షో నిర్వ‌హించారు. ఈ రోడ్‌షోకు ప్రజల నుంచి భారీ స్పందన వచ్చింది. 2022లో జ‌ర‌గ‌నున్న యుపి అసెంబ్లీ ఎన్నిక‌ల నేప‌థ్యంలో అస‌ద్ ఈ రోడ్ షో నిర్వహించారు. కరోనాను నియంత్రించడంలో కేంద్ర‌, రాష్ట్ర ప్ర‌భుత్వాలు ఘోరంగా విఫ‌లమయ్యాయని ఆయన ధ్వజమెత్తారు. క‌రోనాతో వేలాది మంది యుపిలో చనిపోయారని ఆయన పేర్కొన్నారు. అనేక మంది మృత‌దేహాలు యుపి న‌దుల్లో కొట్టుకువ‌చ్చిన‌ట్లు ఆయన ఆరోపించారు. ప్ర‌ధాని మోడీ, రాష్ట్ర సిఎం యోగి.. క‌రోనా నియంత్ర‌ణ‌లో విఫ‌లం అయిన‌ట్లు ఆయ‌న మండి పడ్డారు. యుపి అసెంబ్లీ ఎన్నిక‌ల్లో బిజెపిని ఓడించేందుకు ఎవ‌రితోనైనా కూట‌మి క‌ట్టేందుకు తమ ఎంఐఎం సిద్ధంగా ఉన్న‌ట్లు అస‌ద్ స్పష్టం చేశారు. యుపిలో బాగీదారీ సంక‌ల్ప్ మోర్చాతో మ‌జ్లిస్ పార్టీ జ‌త‌క‌ట్టిన విషయం తెలిసిందే. యుపి అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో అత్యధిక సీట్లు గెలువాలన్న లక్ష్యంతో అసద్ ముందుకు సాగుతున్నారు.

