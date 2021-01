ఈ పార్కుతో 20వేల మంది నేతన్నల కుటుంబాలకు ప్రయోజనం

టిఆర్‌ఎస్ పాలనలోనే నేతన్నల జీవితాల్లో వెలుగులు

ఈ సంవత్సరం కూడా బతుకమ్మ చీరల కార్యక్రమాన్ని కొనసాగిస్తాం

చేయూత కార్యక్రమాన్ని తిరిగి ప్రారంభించాలని సిఎంను కోరుతాం

చేనేత, జౌళి శాఖపై నిర్వహించిన సమీక్షా సమావేశంలో మంత్రి కెటిఆర్

హైదరాబాద్ : నేతన్నల సంక్షేమానికి ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందని రాష్ట్ర పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి కె. రామారావు అన్నారు. వారి అభ్యున్నతికి అధిక ప్రాధాన్యను ఇస్తున్నామన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో వరంగల్ జిల్లా కొడకండ్లలో త్వరలోనే మినీ టెక్స్‌టైల్స్ పార్కును ఏర్పాటు చేయనున్నటు మంత్రి కెటిఆర్ తెలిపారు. ఈ పార్కు ద్వారా సుమారు 20వేల నేతన్నల కుటుంబాలకు ప్రయోజనం చేకూరనుందన్నారు. రాష్ట్రంలో టిఆర్‌ఎస్ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తరువాతనే నేతన్నల జీవితాల్లో వెలుగులు నిండుతున్నాయని పేర్కొన్నారు. రానున్న ఆర్ధిక సంవత్సరం (2021..2022)లో సంవత్సరం ప్రవేశపెట్టనున్న రాష్ట్ర వార్షిక బడ్జెట్‌లో టెక్స్‌టైల్స్, చేనేత రంగాలకు కేటాయించాల్సిన అంశాలకు సంబంధించి పూర్తి కసరత్తు చేయాలన్నారు. ఈ విభాగం తరఫున ఒక నివేదిక తయారు చేయాలని అధికారులను ఆయన ఆదేశించారు.

సోమవారం ప్రగతి భవన్‌లో చేనేత, జౌళి శాఖపైన రాష్ట్ర పంచాయతీ, గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖ మంత్రి ఎర్రబెల్లి దయాకర్‌రావుతో కలిసి మంత్రి కెటిఆర్ సమీక్ష చేశారు. చేనేత, జౌళి రంగాలకు సంబంధించి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేపడుతున్న వివిధ కార్యక్రమాలపై ఆయన కూలంకషంగా చర్చించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ, వరంగల్ జిల్లా మంత్రి ఎర్రబెల్లి విజ్ఞప్తి మేరకు అక్కడ ఉన్న నేతన్నలకు మరింత ప్రయోజనం కల్పించే దిశగా ఒక మినీ పార్క్ ఏర్పాటు చేయాలని ముఖ్యమంత్రి కెసిఆర్ నేపథ్యంలో కొడకండ్లలో పార్క్ ఏర్పాటుపై దృష్టి సారించామన్నారు. అక్కడనున్న అనుకూల పరిస్థితుల పరిగణలోకి తీసుకొని మినీ టెక్స్‌టైల్స్ పార్కును ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు ర్ తెలిపారు. కొడకండ్లలో నైపుణ్యం కలిగిన వేలాదిమంది నేతన్నలు తమ పని కొనసాగిస్తున్నారని, చాలామందికి సరైన ఉపాధి అవకాశాలు లేక ఇతర రాష్ట్రాలకు వలస వెళ్ళారని మంత్రి కెటిఆర్ అన్నారు.

అయితే రాష్ట్రంలో టిఆర్‌ఎస్ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత, టెక్స్‌టైల్స్ రంగానికి ఇస్తున్న మద్దతు వల్ల అనేకమంది తిరిగి తెలంగాణకు వచ్చేందుకు ఆసక్తి చూపిస్తున్నారని పేర్కొన్నారు. ప్రస్తుతం నేతన్నల కోసం కొనసాగిస్తున్న అన్ని సంక్షేమ కార్యక్రమాలను భవిష్యత్తులోనూ మరింత మెరుగ్గా కొనసాగిస్తామన్నారు. ముఖ్యంగా రాష్ట్రంలోని పవర్లూమ్ కార్మికులను ఆదుకునేందుకు ప్రభుత్వం పెద్ద ఎత్తున ప్రతి సంవత్సరం ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపడుతున్న బతుకమ్మ చీరల తయారీ కార్యక్రమాన్ని కొత్త సంవత్సరంలోనూ కొనసాగిస్తామన్నారు. దీంతో పాటు గతంలో ప్రారంభించిన నేతన్నకు చేయూత కార్యక్రమం ద్వారా కరొన సంక్షోభ కాలంలో నేతన్నలకు పెద్దఎత్తున ప్రయోజనం కలిగిందన్నారు.

కాల పరిమితి కన్నా ముందే తమ పొదుపు తో పాటు ప్రభుత్వ కాంట్రిబ్యూషన్‌ను ఒకేసారి వెనక్కి తీసుకునేలా ప్రభుత్వం ఇచ్చిన మినహాయింపుద్వారా 25వేల మంది నేతన్నల కుటుంబాలకు సుమారు రూ. 95 కోట్లు అందాయన్నారు. ఈ కార్యక్రమాన్ని తిరిగి కొనసాగించాలని నేతన్నల నుంచి వస్తున్న సూచన మేరకు త్వరలోనే ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించాల్సిందిగా సిఎం కెసిఆర్ దృష్టికి తీసుకు వెళ్తామన్నారు. కాగా మినీ టెక్స్‌టైల్స్ పార్కు ఏర్పాటుకు సుముఖత వ్యక్తం చేసినందుకు పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి కెటిఆర్‌కు, వరంగల్ జిల్లా మంత్రి ఎర్రబెల్లి దయాకర్ రావు నేతన్నలు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.

Mini Textile Park to be set up at Kodakandla