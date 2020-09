కొండపాక : టిఆర్‌ఎస్ ప్రభుత్వం ఎన్నో సంక్షేమ పథకాలు అమలు చేస్తూ పేదల పక్షాన ఉంటుందని రాష్ట్ర ఆర్థిక శాఖ మంత్రి తన్నీరు హరీశ్‌రావు అన్నారు. ఆదివారం కొండపాక మండలం లోని లకుడారం, మాత్‌పల్లి, మంగోల్ గ్రామాలలో ఆయన పర్యటించి పలు అభివృద్ధి పనులను ప్రారంభించి మాట్లాడారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం వ్యవసాయ బావులకు మీటర్లు బిగించి పైసలు వసూలు చేసేందుకు చర్యలు చేపడుతుందని అన్నారు. రూ. 2500 కోట్లు ఇస్తామని ఆశ చూపిన సిఎం కెసిఆర్ ఉచిత కరెంట్‌పై మాట తప్పలేదని అన్నారు. నూతన రెవెన్యూ చట్టంతో భూ సంస్కరణలకు శ్రీకారం చుట్టారని అన్నారు. డిజిటల్ సర్వే చేసి ప్రతి గుంట భూమి మ్యాప్‌ను సిద్ధం చేసి పాస్‌బుక్కులు అందిస్తారని తెలిపారు.

రైతులు పండించిన ప్రతి గింజకు మద్దతు ధర ఇచ్చి ప్రభుత్వం కొనుగోలు చేస్తుందని అన్నారు. సొంత ఇండ్ల స్థలాలు ఉన్న వారికి డబుల్ బెడ్ ఇండ్లు నిర్మించుకునేందుకు నిధులు మంజూరు చేసిందని తెలిపారు. రాష్ట్రంలో గుడిసెలు, గూన పెంకలు లేని గ్రామాలను తీర్చిదిద్దుదామని అన్నారు. ప్రతి గ్రామంలో వైకుంఠ దామాలు, డంపింగ్ యార్డులు, ప్రకృతివనాలు, సిసి రోడ్లు, డ్రైనేజీలు ఏర్పాటు చేస్తున్నామని తెలిపారు. సిద్దిపేట జిల్లాకు రావాల్సిన పాడి రైతుల ఇన్సెంటివ్ రూ. 10 కోట్ల 10 లక్షల రూపాయలు కొద్దిరోజుల్లోనే రైతుల ఖాతాల్లో జమ చేస్తామని అన్నారు. అంబేద్కర్ ఆశయ సాధన కోసం సిఎం కృషి చేస్తున్నారని అన్నారు.

కొండపాక మండలంలోని లకుడారం, గ్రామంలో అంబేద్కర్ విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరించారు. అనంతరం మహిళా సమాఖ్య భవనాన్ని ప్రారంభించారు. గ్రామపంచాయతీ అక్కడి నుంచి మార్క్‌పల్లి గ్రామానికి చేరుకుని ముదిరాజ్ కమ్యూనిటీ హాల్, జీపీ బిల్డింగ్, పాఠశాల అదనపు గదులు, సీసీ రోడ్లు డ్రైనేజీలు ప్రారంభించారు. మంగోల్ గ్రామంలో ప్రకృతివనం, వాటర్ ట్యాంక్, పద్మశాలిభవనం, ఎస్సీ కమ్యూనిటీహాల్ భవనాలు ప్రారంభించారు.

యూత్ బిల్డింగ్‌కు శంకుస్థాపన చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఎఫ్‌డిసి చైర్మన్ వంటేరు ప్రతాప్‌రెడ్డి, రాష్ట్ర డెయిరీ డెవెలప్‌మెంట్ చైర్మన్ లోక భూమారెడ్డి, మార్క్ ఫశ్రీడ్ చైర్మన్ బాపురెడ్డి డీసీసీబీ చైర్మన్ చిట్టిదేవేందర్‌రెడ్డి, గ్రంథాలయ చైర్మన్ లక్కిరెడ్డి ప్రభాకర్‌రెడ్డి, ఎంపీపీర్యాగళ్ల సుగుణ దుర్గయ్య, రైతు బంధు రాష్ట్ర రైతు సలహా సంఘంసభ్యురాలు అనంతుల పద్మ, సర్పంచ్ ఫక్షరం మండల అధ్యక్షురాలు చిట్టి మాధురి, టీఆర్‌ఎస్‌విజిల్లా అధ్యక్షుడు మదాసు శ్రీనివాస్, టీఆర్‌ఎస్ మండలాధ్యక్షుడు నూనెకుమార్, హౌసింగ్ కార్పొరేషన్ మాజీ చైర్మన్ మడుపు భూమిరెడ్డి, గొర్ల కాపర్లసంఘం ఉమ్మడి జిల్లా అధ్యక్షుడు హరి యాదవ్, టీఆర్‌ఎస్ పార్టీ నాయకులు ప్రజాప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు.

Minister Harish said TRS Govt was on side of poor