మన తెలంగాణ/హైదరాబాద్: ఓ దివ్యాంగుడి ప్రతిభకు మంత్రి కెటిఆర్ ఫిదా అయ్యారు. తనకున్న లోపాలను అధిగమించి టైపింగ్‌లో అద్భుతమైన ప్రతిభ కనబరుస్తున్న ఆ దివ్యాంగుడిని ఆదుకోవాలంటూ కుమ్రం భీం ఆసిఫాబాద్ జిల్లా కలెక్టర్‌ను కోరుతూ కెటిఆర్ ట్వీట్ చేశారు. సిర్పూర్ కాగజ్‌నగర్‌కు చెందిన జాకీర్ పాషా కేటిఆర్‌కు ట్వీట్ చేశాడు. తనకు రెండు చేతులు లేవు. ఎంకామ్ పూర్తి చేశాను. కంప్యూటర్ పరిజ్ఞానం ఉంది. తనకు ఒక ఉద్యోగం కావాలంటూ కెటిఆర్‌ను కోరాడు. ఈ ట్వీట్‌కు తాను కాళ్లతో టైపింగ్ చేస్తున్న వీడియోను జత చేశాడు. దివ్యాంగుడి ప్రతిభను మెచ్చుకున్న కెటిఆర్, అతనికి సహాయం చేయాలటూ కలెక్టర్ రాహుల్ రాజ్‌కు ట్వీట్ చేశారు.

Talented & determined to overcome disability 👏

Request @Collector_KB Rahul Raj Garu to take care of the young man’s request https://t.co/U8KkIAD2SK

— KTR (@KTRTRS) July 31, 2021