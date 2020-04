భారత్‌ బయోటెక్‌ సంస్థకు మంత్రి కెటిఆర్‌ అభినందనలు

హైదరాబాద్: కరోనా వైరస్ (కోవిడ్-19) వ్యాక్సిన్‌ను అభివృద్ధి చేసేందుకు అడుగులేస్తున్న భారత్‌ బయోటెక్‌ సంస్థకు రాష్ట్ర ఐటి, పురపాలక శాఖ మంత్రి కెటిఆర్ అభినందనలు తెలిపారు. కోవిడ్‌-19కు అడ్డుకట్ట వేయడానికి ‘కరోఫ్లూ’ పేరుతో కరోనా వ్యాక్సిన్‌ అభివృద్ధి చేసేందుకు కృషి చేస్తున్నందుకు మంత్రి అభినందించారు. సంస్థ సిఎండి డా.కృష్ణ ఎల్లా, బృందం విజయవంతం కావాలని కెటిఆర్‌ ఆకాంక్షించారు. ఈ మేరకు ఆయన ట్వీట్ చేశారు. ప్రపంచదేశాలను వణికిస్తున్న కారోనా టీకాను అభివృద్ధి చేస్తున్న హైదరాబాద్ చెందిన భారత్ బయోటెక్ ఇంటర్నేషనల్ సంస్థ అంతర్జాతీయ సంస్థలతో ఒప్పందం చేసుకుంది.

My best wishes to our own Hyderabad Biotech company @BharatBiotech as they strive to develop a vaccine #CoroFlu for #CoronaVirus prevention

Good luck in your endeavour CMD Dr. Krishna Ella and team. Wish you all success 👍 pic.twitter.com/Ivd1t3KePf

