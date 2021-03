శాంతి, సామరస్యంతోనే సమాజ పురోగతి : కెటిఆర్

హైదరాబాద్ : శాంతి, సామరస్యంతోనే సమాజ పురోగతి సాధ్యమని మంత్రి కెటిఆర్ స్పష్టం చేశారు. చట్ట వ్యతిరేక చర్యలకు పాల్పడేవారి పట్ల ప్రభుత్వం కఠినంగా వ్యవహరిస్తుందని ఆయన హెచ్చరించారు. బైంసాలో హింసకు పాల్పడిన వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని ఆయన రాష్ట్ర హోంమంత్రి మహమూద్ అలీ, డిజిపి ముదిరెడ్డి మహేందర్ రెడ్డిలను కోరారు. పుకార్లను నమ్మొద్దని, ద్వేషపూరిత ప్రసంగాలు చేసే వారి పట్ల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని కెటిఆర్ కోరారు. శాంతి, భద్రతల పరిరక్షణకు ప్రభుత్వం పటిష్ట చర్యలు తీసుకుంటుందని ఆయన స్పష్టం చేశారు. ఈ మేరకు కెటిఆర్ సోమవారం ట్వీట్ చేశారు. ఆదివారం రాత్రి బైంసాలో అల్లర్లు చోటు చేసుకుని పలువురు గాయపడ్డారు. దీంతో బైంసాలో ఉద్రిక్తతలు నెలకొన్నాయి. ఈ క్రమంలో అక్కడ పోలీసులు భారీగా మోహరించారు.

Peace & harmony is fundamental to the progress of civilised society

Have requested Home Minister @mahmoodalitrs Garu & @TelanganaDGP Garu to take stern action to bring the perpetrators of violence in Bhainsa to justice

Telangana Govt will not tolerate lawlessness in any form

— KTR (@KTRTRS) March 8, 2021