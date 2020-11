హైద‌రాబాద్ : తెలంగాణ‌లోని నల్లగొండ జిల్లా నాగార్జున సాగ‌ర్ వ‌ద్ద రూ.100 కోట్లతో బుద్ధ‌వ‌నం ప్రాజెక్టు నిర్మిస్తున్నామని మంత్రి కెటిఆర్ తెలిపారు. 275 ఎకరాల్లో నిర్మిస్తున్న బౌద్ధ వార‌స‌త్వ థీమ్ పార్క్ ప్ర‌పంచంలోనే అతిపెద్ద ప్రాజెక్టు అని కేటీఆర్ చెప్పారు. ఈ బుద్ధ‌వ‌నంలో మఠాలు, ఎకో టూరిజం రిసార్ట్ లు, ఫుడ్ పార్కులతో పాటు అన్ని మౌలిక సదుపాయాలు కల్పిస్తామని ఆయన వెల్లడించారు. బౌద్ధంలోని మహాయానం పుట్టిన గడ్డ నాగార్జునసాగర్‌ను ప్రపంచపటంలో నిలిపేవిధంగా చర్యలు తీసుకుంటున్నట్టు ఆయన పేర్కొన్నారు. ఈ నెల 15వ తేదీలోగా ఈ పార్కు పనులు పూర్తవుతాయని ఆయన చెప్పారు.

The prestigious #Buddhavanam Project at Nagarjunsagar in #Telangana is the first of its kind and the largest Buddhist Heritage Theme Park in the world

The park coming up in 275 acres will feature monasteries, eco tourism resorts, cottages, food courts & much more pic.twitter.com/dX9VMwG0vf

— KTR (@KTRTRS) November 5, 2020