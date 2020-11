కరోనా నియంత్రణకు మెరుగైన చర్యలు : కెటిఆర్

హైద‌రాబాద్ : కరోనా నియంత్రణకు తెలంగాణలో మెరుగైన చర్యలు తీసుకుంటున్నామని మంత్రి కెటిఆర్ తెలిపారు. కరోనా కట్టడిలో ఇతర రాష్ట్రాలతో పోల్చితే తెలంగాణ అగ్రగామిగా ఉందని ఆయన చెప్పారు. హైదరాబాద్ లో నైట్ ఫ్రాంక్ కార్యాలయాన్ని ఆయన ప్రారంభించి మాట్లాడారు. హైదరాబాద్ తూర్పు ప్రాంతంలో ఐటి రంగ విస్తరణకు చర్యలు తీసుకుంటున్నామని ఆయన వెల్లడించారు. రియ‌ల్ ఎస్టేట్ స‌ర్వేలో నైట్ ఫ్రాంక్ ఇండియా ప్ర‌సిద్ధిగాంచిందని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఐటి రంగంలో తెలంగాణ అభివృద్ధి చెందేందుకు అన్నిచర్యలు తీసుకుంటున్నామని, ప్రోత్సహిస్తున్నామని , ఈ క్రమంలోనే అమెజాన్, గూగుల్ వంటి అంతర్జాతీయ సంస్థలు హైదరాబాద్ లో తమ కార్యాలయాలను ప్రారంభించాయని ఆయన స్పష్టం చేశారు. ఇళ్లు, స్థలాల ధరలు ఇక్కడ అందుబాటులో ఉన్నాయని ఆయన వెల్లడించారు. తెలంగాణ ఏర్పడిన తర్వాత కెసిఆర్ ఆరేళ్ల పాలనలో రాష్ట్రం అభివృద్ధి పథంలో దూసుకెళుతుందని ఆయన చెప్పారు. వర్షాలు, వరదలను తట్టుకునేలా హైదరాబాద్ లో నాలాలను అభివృద్ధి చేస్తున్నామని ఆయన పేర్కొన్నారు. విద్య, వైద్య రంగంలో అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలు పాటిస్తున్నామని చెప్పారు. వ‌ర‌ల్డ్ వ్యాక్సిన్ క్యాపిట‌ల్‌గా, బ‌ల్క్ డ్ర‌గ్ ఉత్పత్తిలో తెలంగాణ అగ్రగామిగా ఉందని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో ప్రిన్సిప‌ల్ సెక్ర‌ట‌రీ జ‌యేశ్ రంజ‌న్‌తో పాటు నైట్ ఫ్రాంక్ ఇండియా లీడ‌ర్‌షిప్ సిబ్బంది పాల్గొన్నారు.

IT and Industries Minister @KTRTRS lit the ceremonial lamp and formally inaugurated the @KnightFrank_IN office in Hyderabad. Prcl Secy @jayesh_ranjan and Knight Frank India leadership team was present. pic.twitter.com/ECNTlMXiiu

— Minister for IT, Industries, MA & UD, Telangana (@MinisterKTR) November 4, 2020