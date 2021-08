హైద‌రాబాద్ : దళితుల అభ్యున్నతి కోసం పాటుపడుతున్న సిఎం కెసిఆర్ అభినవ అంబేద్కర్ అని మంత్రి కెటిఆర్ కొనియాడారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన దళితబంధు పథకాన్ని సిఎం కెసిఆర్ సోమవారం మధ్యాహ్నం కరీంనగర్ జిల్లా హుజూరాబాద్ లో ప్రారంభించనున్నారు. ఈ క్రమంలో దళితబంధు పథకంపై మంత్రి కెటిఆర్ ట్వీట్ చేశారు. భార‌త‌ర‌త్న డాక్ట‌ర్ అంబేద్క‌ర్ 20వ శ‌తాబ్దంలో సామాజిక న్యాయం ద్వారా ద‌ళితుల‌కు విముక్తి క‌లిగించారని, 21వ శ‌తాబ్దంలో కెసిఆర్ ద‌ళితుల ఆర్థిక సాధికారతతో వారి అభ్యున్న‌తి కోసం కృషి చేస్తున్నార‌ని ఆయన కొనియాడారు. ద‌ళితుల ఆర్థిక స్వాలంబ‌న కోసం మ‌రో గొప్ప కార్య‌క్ర‌మం ద‌ళిత బంధు ప్రారంభించ‌బోతున్న కెసిఆర్ కు కెటిఆర్ ధ‌న్య‌వాదాలు తెలిపారు.

Bharat Ratna Dr BR Ambedkar's vision was Emancipation of Dalits through Social Justice in 20th Century

Hon’ble CM KCR's effort is Dalit upliftment through Economic empowerment in 21st Century

Kudos to Sri #KCR Garu on yet another pioneering program #DalitBandhu #Telangana pic.twitter.com/Xg3yI0LT11

— KTR (@KTRTRS) August 16, 2021