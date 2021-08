రైతన్నల సంక్షేమమే ప్రభుత్వ ధ్యేయం : కెటిఆర్

హైద‌రాబాద్ : రైతన్నల సంక్షేమమే ధ్యేయంగా తెలంగాణ ప్రభుత్వం ముందకు సాగుతుందని మంత్రి కెటిఆర్ స్పష్టం చేశారు. అప్పులు లేని రైతన్నలను చూడాలన్న లక్ష్యంతో టిఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఉందని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఈ మేరకు కెటిఆర్ శనివారం ట్వీట్ చేశారు. 2014లో రూ. ల‌క్ష వ‌ర‌కు రుణ‌మాఫీ చేస్తామ‌ని వాగ్దానం చేశామని, ఈ క్రమంలోనే 35.19 ల‌క్ష‌ల మంది రైతుల‌కు రూ. 16144.10 కోట్ల రుణాల‌ను మాఫీ చేశామ‌ని ఆయన వెల్లడించారు. 2018లో కూడా రైతుల రుణ‌మాఫీ వాగ్దానం ఇచ్చామని, క‌రోనా కష్టకాలంలో సైతం ప్ర‌భుత్వం త‌న వాగ్దానాన్ని నిల‌బెట్టుకుందని ఆయన వివరించారు. రూ. 50 వేల వ‌ర‌కు రుణ‌మాఫీ ద్వారా 9 ల‌క్ష‌ల మంది రైతుల‌కు సాయం చేశామ‌ని ఆయన తెలిపారు. రైతుల రుణ‌మాఫీ చేసిన సిఎం కెసిఆర్‌, వ్య‌వ‌సాయ శాఖ మంత్రి నిరంజ‌న్ రెడ్డికి కెటిఆర్ ధన్యవాదాలు తెలిపారు. రైతుల కోసం తమ ప్రభుత్వం రైతుబంధు, రైతు బీమా, 24 గంటల ఉచిత విద్యుత్ తదితర పథకాలను అమలు చేస్తుందని ఆయన పేర్కొన్నారు.

TRS Govt’s commitment to the well being of farmers can be seen in our resolve to see farmers free of debt

We made a commitment to waiving farm loans up to ₹1 lakh in 2014. Keeping the promise, 35.19 lakh farmers’ loans of ₹16144.10 Cr have been waived off 👍#FarmerFirst

— KTR (@KTRTRS) August 21, 2021