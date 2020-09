కరోనా నుంచి త్వరగా కోలుకోవాలి బావ : కెటిఆర్

హైద‌రాబాద్ : రాష్ట్ర ఆర్థిక శాఖ మంత్రి తన్నీరు హరీశ్ రావు కరోనా బారినపడ్డారు. ఈ క్రమంలో ఆయన ప్రస్తుతం వైద్యుల సలహా మేరకు హోంక్వారంటైన్ లో ఉంటూ చికిత్స పొందుతున్నారు. తన బావ అయిన హరీశ్ రావుకు కరోనా సోకడంపై మంత్రి కెటిఆర్ స్పందించారు. హరీశ్ రావు కరోనా నుంచి త్వరగా కోలుకోవాలని ఆయన ఆకాంక్షించారు. గెట్ వెల్ సూన్ బావ…అంటూ కెటిఆర్ ట్వీట్ చేశారు. హరీశ్ రావు త్వరగా కోలుకుంటారనే నమ్మకం తనకు ఉందని కెటిఆర్ ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. హరీశ్ రావు కరోనా బారిన పడడంపై ఆయన అభిమానులు ఆందోళనకు గురవుతున్నారు. ఆయన త్వరగా కోలుకోవాలని వారు కూడా ఆకాంక్షిస్తున్నారు.

Get well soon Bava. I am sure you’ll recover faster than others 👍 https://t.co/nq1hVnMkz6

— KTR (@KTRTRS) September 5, 2020