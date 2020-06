సీజనల్ వ్యాధులు ప్రబలకుండ చూసుకోండి : కెటిఆర్

హైదరాబాద్ : సీజనల్ వ్యాధులు ప్రబలకుండా చూసుకోవాలని మంత్రి కెటిఆర్ రాష్ట్ర ప్రజలను కోరారు. ప్రతి ఆదివారం నిర్వహించే 10 గంటల 10 నిమిషాల కార్యక్రమంలో భాగంగా ప్రగతి భవన్‌లో పరిసరాలను కెటిఆర్ శుభ్రం చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడారు. ప్రతి ఒక్కరు వ్యక్తిగత పరిశుభ్రతతో పాటు పరిసరాలను పరిశుభ్రంగా ఉంచుకోవాలని ఆయన సూచించారు. ప్రతి ఆదివారం 10 నిమిషాలు పరిశుభ్రత కోసం కేటాయించాలని ఆయన పేర్కొన్నారు. వచ్చే వానాకాలంలో అంటు వ్యాధులు ప్రబలే అవకాశం ఉన్నందున పరిశుభ్రత, పారిశుద్ధంపై ప్రజల్లో అవగాహన పెంచాలని ఆయన అధికారులను ఆదేశించారు. అదేవిధంగా దోమల నివారణకు పక్కా చర్యలు తీసుకోవాలని ఆయన అధికారులకు సూచించారు.

