తెలంగాణ పోరాట ధీరుడు కెసిఆర్ : కెటిఆర్

హైద‌రాబాద్‌: తరతరాల వివక్షకు గురైన తెలంగాణ కోసం పోరాటం చేసిన ధీరుడు సిఎం, టిఆర్ఎస్ వ్యవస్థాపక అధ్యక్షుడు కెసిఆర్ అని మంత్రి కెటిఆర్ స్పష్టం చేశారు. ప్రత్యేక తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధనలో కెసిఆర్ నడిపించిన ఉద్యమం చరిత్రలో నిలిచిపోతుందని ఆయన పేర్కొన్నారు. ప్రేరణాత్మక ఉద్యమాలతో కెసిఆర్ అసాధారణ నేతగా ఎదిగారని కెటిఆర్ చెప్పారు. విజనరీ అనే పదానికి నిదర్శనంగా నిలిచిన లివింగ్ లెజెండ్ కెసిఆర్ అని కెటిఆర్ తేల్చిచెప్పారు. కెసిఆర్ పుట్టిన రోజును పురస్కరించుకుని కెటిఆర్ ఆయన జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ ట్వీట్ చేశారు. మ‌న‌వ‌రాలు అలేఖ్య‌తో క‌లిసి కెసిఆర్‌ దిగిన ఫోటోను కెటిఆర్ ట్వీట్ చేశారు.

To a warrior who fought against all odds to make Telangana state a reality

To a leader who was an awe inspiring agitator & now a fabulous administrator

To a living legend who epitomises the word Visionary

To a man I am privileged to call my Father, #HappyBirthdayKCR Garu 🙏 pic.twitter.com/6ILyW4rHy9

— KTR (@KTRTRS) February 17, 2021